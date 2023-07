Qual è la posta elettronica più sicura: questi i provider più affidabili

La società, nel complesso, è cambiata in modo molto profondo. Al giorno d’oggi, con l’avvento della tecnologia e dei device di uso comune divenuti sempre più performanti, infatti, abbiamo modo di attingere ad un ampissimo ventaglio di funzioni e di possibilità che prima ci erano impossibili, oppure rappresentavano un mero tedio. Con il sapere universale a portata di dito, del resto, c’è davvero poco a cui non si può avere accesso semplicemente dallo schermo dello smartphone o attraverso quello del proprio computer.

Di sicuro, in tutto questo marasma di innovazione è possibile trovare dei breaking point più significativi di altri: tool digitali che hanno semplificato notevolmente la nostra vita e, in un certo senso, hanno ridotto le distanze tra esseri umani fino ad azzerarle. Tra questi, spicca l'e-mail, oggi offerta da più realtà in ambito comunicazioni.

Al giorno d’oggi le e-mail ricoprono un ruolo fondamentale nel nostro quotidiano. Le utilizziamo per lavoro, per fini accademici e anche soltanto per tenerci in contatto con alcuni conoscenti o per inviare comunicazioni ad aziende o altre realtà web. Al di là di questo, le e-mail hanno assunto una valenza sempre più profonda, venendo loro affidati messaggi dall’importanza cruciale. Tutto questo, oggi, è possibile grazie a provider sicuri, alla posta certificata e a caselle protette direttamente dai provider. Scopriamo, di seguito, quali sono alcuni tra i più sicuri attualmente disponibili in rete.

ProtonMail

Soprattutto in ambito lavorativo e tra i più avvezzi al mondo dell’informatica, ProtonMail è il provider di posta elettronica sicura più conosciuto e, forse, anche il più apprezzato. Questo servizio è completamente open source e l’azienda che lo offre al pubblico di massa ha sede in Svizzera. ProtonMail offre agli utenti una crittografia asimmetrica end-to-end. Inoltre, è possibile utilizzare un account a titolo completamente gratuito, qualora si inviino meno di 150 messaggi al giorno e non si senta il bisogno di molto spazio a disposizione. ProtonMail offre, inoltre, feature ottimizzate come l’autodistruzione a scadenza dei singoli messaggi.

Mailbox.org

In secondo luogo, citiamo un provider che si rivolge principalmente ad un target di aziende alla ricerca di un servizio alternativo rispetto ai soliti strumenti offerti da Google o Microsoft, ad esempio. Mailbox.org presenta, oltre alla posta elettronica sicura, anche un servizio di cloud storage criptato, videoconferenze, una rubrica, un calendario ed un pianificatore di attività. Il provider in questione si serve di una tecnologia di crittografia PGP: trattasi di un programma di crittografia a chiave pubblica, ormai diventato standard per crittografare le e-mail. Mailbox non offre ai suoi utenti un piano gratuito. Ciò nonostante, presenta piani convenienti e la possibilità di registrarsi ed effettuare pagamenti per il servizio in maniera del tutto anonima.

HubSpot

Infine, troviamo HubSpot, una soluzione che ha preso sempre più piede soprattutto in ambito aziendale, rappresentando un all in one molto efficiente all’interno del quale sono presenti anche servizi marketing e di assistenza clienti. Sul fronte sicurezza, gli strumenti HubSpot presentano prestazioni ottime, garantendo la protezione dei dati delle company e anche dei loro clienti. HubSpot cripta ogni dato nelle diverse operazioni che si compiono sulla sua interfaccia e tiene le e-mail al sicuro. Inoltre, il provider si impegna a proteggere l’intera suite strumenti, CMS e website builder compresi.