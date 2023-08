Oroscopo Settembre 2023, Bilancia: previsioni di Paolo Fox e Branko

Settembre sta per arrivare, anzi è praticamente dietro l’angolo ma non tutti i profili sembrano essere pronti ed aver compreso che il periodo estivo, che “ufficialmente” non è ancora finito, sarà molto presto un ricordo, ed anche se l’estate è un periodo particolare, è importante per tutti i profili immaginabili, inclusi quelli dello zodiaco affrontarae il tutto con maturità e magari non farsi trovare impreparati da ogni punto di vista. Paolo Fox e Branko sono due nomi estremamente noti e conosciuti che hanno contribuito a rendere il contesto zodiacale riconoscibilissimo e sicuramente portato ad affrontarlo con grande preparazione preventiva, sono proprio loro che in questa sede hanno già studiato a fondo uno dei segni più importanti e apparentemente “prevedibili” dello zodiaco, ossia Bilancia, che in corrispondenza del mese di settembre oramai alle porte di questo 2023, ha magari già iniziato a di interfacciarsi con le nuove possibilità. Non sono però tutti uguali: i due astrologi sono assolutamente pronti a ripartire proprio da segni particolari come Bilancia.

Cosa dovranno aspettarsi gli individui che fanno parte del segno in questione? Entrambi, sia Paolo Fox che Branko sono soliti distinguere un periodo meediamente lungo come un mese in varie categorie come risulta evidente qui sotto, così da assicurare una maggior precisione ed affidabilità.

Oroscopo Settembre 2023, Bilancia: previsioni di Paolo Fox

Amore – Non è un discorso univoco e valido quindi per tutti, ma settembre per Gemelli costituendo solo il contesto amoroso sarà poco entusiasmante all’inizio ma straordinariamente affidabile e per questo motivo appagante per il partner. Il segno infatti è solito, in contesti successivi a quelli “pigri” come può essere l’estate, ad occuparsi in maniera serafica, tranquilla ma decisamente di controllo verso la controparte amorosa, quindi il fortunato o la fortunata di turno, che ha scelto di essere parte della vita del segno indubbiamente potrà considerarsi in una buona situazione. Bilancia infatti tende in questi periodi ad essere sufficientemente passionale ma non appiccicoso, in quanto troverà lungo il mese, quasi sempre il tempo per occuparsi anche solo con il “Pensiero” della propria metà. Per i single la situazione sarà solo parzialmente diversa: Bilancia nella maggior parte dei casi sarà un profilo che sa esattamente come vuole, centratissimo e magari con le idee non chiarissime nella prima parte del mese di settembre ma che pian piano, senza perdere lucidità potrà essere maggiormente consapevole delle proprie potenzialità.

Lavoro – Sul lavoro Bilancia sarà mediamente produttivo ma inizialmente un po’ troppo portato ad operare da solo, anche in contesti lavorativi dove è invece importante il lavoro di squadra. Non perchè si consideri “migliore di altri”, quanto più perchè vuole naturalmente procedere su binari che già conosce. Per questo motivo difficilmente potrà essere produttivo se costretto a lavorare secondo dettami non propri del resto questo contribuirà in senso negativo alla propria forma di concetto lavorativo: a settembre sono previste diverse novità anche in questo ambito e Bilancia per quanto pragmatico e fortemente portato ad anticipare i tempi, potrebbe restare un po’ indietro, in particolare dal 15 – 20 del mese, in poi, per poi portare una forma di stress con se nella parte finale del mese, e per questo periodo il segno farà bene a fare il carico di energia in senso effettivo prima di fare qualsiasi altra cosa: priorità massima ed assoluta al contesto lavorativo, per quanto possibile.

Amici – Bilancia dovrà aspettarsi di non avere sempre in mano il potere decisionale nell’ambito delle amicizie, anche se ai suoi “occupanti” piace pensare di essere sempre il padrone della propria esistenza: il segno non è così concentrato su se stesso ma potrebbe quasi volontariamente lasciar un po’ “marcire” qualche rapporto amicale come una pianta trascurata, che magari gode ancora del suo affetto e della sua considerazione ma che inevitabilmente potrà portare ad una forma di rassegnazione dalla controparte. Bilancia però deve anche ricordarsi che la propria forma di comunicazione non è sempre la più agevole da contrastare, per questo motivo dovrà anche mettersi nei panni di qualche amico frustrato dal suo comportamento. Il segno però potrà comunque fare una buona, se non ottima impressione sulle personalità che conosce e che comprende immediatamente, le difficoltà potrebbero però sorgere quando il profilo dovrà dimostrare le proprie capacità in un contesto: Bilancia sa come apparire migliore di come è, ma dovrebbe evitare di “Mostrare troppo” i muscoli così da non aumentare ancora di più le aspettative.

Oroscopo Settembre 2023, Bilancia: previsioni di Branko

Amore – Mese molto interessante secondo Branko in relazione al segno in questione: Bilancia sarà poco propenso a cambiare da subito le proprie abitudini se è single, quindi potrebbe trovare maggiormente conveniente “vivacchiare” a larghi tratti, ma chi è sposato / fidanzato potrebbe anche scegliere di darsi da fare per migliorare la propria relazione. Ciò che mancherà però, secondo Branko, sarà la lucidità in amore: la mente di quasi tutti i Bilancia nella primissima fase del mese sarà concentrata su ben altro (affari personali, finanza, o semplicemente il dolce far niente) quindi se il profilo sarà orientato ad iniziare una nuova relazione dovrà pensarci molto bene in quanto ciò comporterà quasi immediatamente una nuova ondata di responsabilità. Il segno sarà effettivamente pronto a colmare le aspettative del nuovo partner? Al momento la risposta sembra propendere per il no, ma Bilancia sicuramente sa meglio di tutti gli altri come affrontare la propria vita personale.

Lavoro – Bilancia affronterà un periodo lavorativo di “transizione”, il che costituisce esattamente ciò che sta aspettando, al punto che molti appartenenti al segno saranno orientati a seguire questa forma di logica già dalle ultime giornate di agosto, ma questo non lo renderà “di default” il segno adatto ad affrontare qualsiasi forma di avversità e novità con il piglio giusto. Potenzialmente infatti il profilo sarà il peggior nemico di se stesso tra problemi non affrontati con la giusta dovizia fino a veri e propri momenti in cui sarà effettivamente spaesato, e se non sarà pronto il segno a cambiare marcia quando necessario, il rischio sarà anche quello di perdere per strada i progressi che anche faticosamente è riuscito a portare avanti nel corso delle settimane precedenti. Va anche ricordato che Bilancia per una questione caratteriale è molto più abile a costruire che a riparare, quindi sarà assolutamente meglio non prendere alla leggera alcun tipo di potenziale problema, in particolare se questo viene palesato con grande anticipo nei suoi confronti. Difficilmente sarà il “salvatore della giornata” nella maggior parte dei casi ma grazie alla propria capacità di leggere in anticipo i problemi non dovrà esitare a presentarli alla propria cerchia di colleghi.

Amici – Non sarà un mese esaltante per la maggior parte dei casi, per il segno della Bilancia, che dovrà accontentarsi prevalentemente di “vivacchiare” nella maggior parte dei casi. Questo perchè il profilo sarà poco interessato ad una forma di scambio di idee, impulsivamente però la volontà del segno sarà quasi sempre, e con poche eccezioni (quasi sempre pronte a verificarsi nella fase centrale del mese) a mantenere la situazione come già per evitare scossoni e cambiamenti troppo radicali. Quasi certamente la mente del segno sarà portata ad assumere un atteggiamento conservativo nella relazione di ciò che ha già e non nella volontà di cercare nuove amicizie. Di contro però potrà essere eccessivamente poco improntato anche a iniziative solo superficialmente diversi da quelle che già conosce.