Oroscopo Settembre 2023, Scorpione: previsioni di Paolo Fox e Branko

Per moltissimi il mese di settembre ha l’effetto di una doccia gelata o di un secchio di acqua fredda che colpisce in modo non così sorprendente, qualcosa che razionalmente si comprende nel suo arrivo ma che in maniera incoscia tende a sorprendere molti, magari a causa di vacanze molto lunghe, soddisfacenti ma anche eccessivamente brevi. Per questo con il “ritorno alla normalità” sarà sicuramente il caso di effettivamente cambiare marcia in numerosi contesti, necessità che per alcuni è più faticosa di altri. Non sembra essere così per Scorpione, uno dei segni più “unici” dello zodiaco ma anche uno dei più difficili da capire fino in fondo, a tratti molto coerenti ed a tratti assolutamente in grado di sorprendere sia in negativo che in positivo. Proprio per il mese oramai “alle porte” due figure a dir poco esperte come Paolo Fox e Branko, tra le personalittà più famose legate all’idea di zodiaco e previsioni relative, hanno già evidenziato il comportamento “in prospettiva” del segno in questione per il mese di settembre 2023.

Per una buona percentuale delle proprie personalità attive infatti il mese non costituirà qualcosa di negativo, non essendo un amante dei lunghi periodi di ozio, ma come detto è un profilo complesso che ha reso sicuramente complesso il suo comportamento in fase di oroscopo, anche per Branko e Fox.

Oroscopo Settembre 2023, Scorpione: previsioni di Paolo Fox

Amore – Sprezzante, antipatico a tratti e formalmente improntato alla sfida ed alla provocazione sono le parole che meglio possono definire l’operato del segno in questi primissimi giorni di settembre, la cosa più “grave” e che non solo se ne renderà conto ma più disagio sarà pronto a provocare, maggiore sarà il senso di non così sottile soddisfazione nei riguardi del profilo. Questo perchè, in buona sostanza Scoprione purtroppo in ambito amoroso e sociale più in generale tende a sfogarsi proprio sulle persone vicino in modo anche piuttosto fastidioso, e non provando un vero e proprio senso di rimorso se non dopo molti giorni. Insomma chi vive ed ha un rapporto sentimentale con uno Scorpione dovrà sorbirsi una vera e propria litania anch di stampo semi vittimistico, perchè il profilo sarà anche tendenzialmente portato a dare responsabilità agli altri del proprio disagio, chiunque riesca a resistere ad una condizione che durerà anche diversi giorni (nella prima fase di settembre dovrebbe esaurirsi), sarà sicuramente degno di elogi.

Lavoro – Quasi tutti gli Scorpione già sono orientati a dare il meglio in un contesto così unico come quello lavorativo: statisticamente Scorpione è un vero stakanovista e sarà quindi molto facile vederlo con poca difficoltà sfoggiare una forma impossiible per tantissimi altri segni, però non bisognerà comunque aspettarsi una produttività immediata anche dello Scorpione medio. Dovrà anche abituarsi nuovamente al contesto delle responsabilità che sono comprese razionalmente, ma che con in vista di qualche novità importante che inizialmente potranno apparire indigeste ma come spesso accade al profilo andranno solo metabolizzate. Scorpione sul lavoro è un profilo che spesso viene sottovalutato perchè parla poco e lavora tanto però settembre può rappresentare anche il periodo della competitività, condizione che non deve far portare il segno ad un livello elevato da questo punto di vista, in quanto il superlavoro non sarà assolutamente in grado di conferire la soddisfazione che magari potrebbe far pensare. Nessuno potrà realmente giudicare il suo operato, ma diversi indivuidui potrebbero “sfidare” scorpione in questo contesto, il segno dovrà però rispondere con i fatti, senza eccessi.

Amici – Non dovrebbe essere un mese così esaltante per Scorpione dal punto di vista delle amicizie, ma neanche negativo. Uno di transizione probabilmente in cui il profilo dovrà per forza di cose interfacciarsi anche a contesti diversi ed a tratti non buoni. L’unico vero appunto è relativo alla consueta pigrizia ed alla poca empatia che un profilo definibile “multitasking” come Scorpione ha solitamente da questo punto di vista. Il principale motivo è inerente al mese stesso come concetto, in cui spesso segno arriverà tardi a vari “appuntamenti” e richieste di aiuto e supporto da parte di persone che conosce bene. Non sarà però in alcun modo giustificabile un eventuale disinteresse prolungato che starà fondamentalmente a significare che a Scorpione non interessa poi così tanto mantenere viva l’amicizia. Verso la metà del mese molti scorpione dovranno e probabilmente saranno obbligati a seguire una forma di logica diversa di comportamento, e questo potrebbe anche portare ad abbandonare qualche rapporto nato molti anni prima.

Oroscopo Settembre 2023, Scorpione: previsioni di Branko

Amore – Decisamente poco interessante in apparenza, ma assolutamente stabile il contestto amoroso dello Scorpione, che però non sarà sufficiente in quasi tutti i contesti. I rapprsentanti del profilo saranno fortemente influenzati ed influenzabili dalle situazioni analoghe che si stanno palesando in altre coppie ma non farà bene al segno il continuo confrontarsi con gli altri, soprattutto se è lui ad aspettarsi qualche aggiornamento vero e proprio in questo contesto. Il segno difficilmente sa come regolarizzare i rapporti umani dopo l’estate quindi il partner dello scorpione dovrà assolutamente armarsi di pazienza ed evitare di litigare anche perché non è un rimedio utile, serve solo a prolungare la sua apatia.

Lavoro – Il mese di settembre sarà decisamente produttivo ma potrebbe lasciare l’amaro in bocca a doversi esponenti del segno, in quanto è un periodo che solitamente rappresenta l’assestamento effettivo dopo quello vacanziero. Statisticamente lavorare con questo profilo nel mese in questione è abbastanza complicato anche perché si aspetta che tutti seguano le direttive allo stesso modo, condizione praticamente impossibile. Per questo se scorpione ha ruoli di responsabilità e magari è il nostro capo sarà molto complicato soddisfare le sue richieste, di contro sarà un contesto che nel bene o nel male, contribuirà a “svegliare” chi ha ancora la testa fondamentalmente in vacanza. L’insoddisfazione possibile sarà quindi poco imputabile al proprio operato, anche se a dire il vero la sua rigidità potrebbe complicare anche un lavoro sulla carta ben fatto. In particolare con l’inizio del mese, Scorpione farà bene a rimettersi perlomeno in parte in discussione, anche perché tende per una questione naturale ad adagiarsi su modus operandi radicati.

Amici – Decisamente positivo invece il contesto delle amicizie di Scorpione che anche grazie a temperature atmosferiche più “normali” (Scorpione non è un amante degli estremi neanche da questo punto di vista), potrà riacquisire una nuova verve che potrà effettivamente essere utilizzata multilateralmente, sia per cementare le amicizie già solide, ma anche per svilupparne di nuove…qualora lo voglia davvero. Il punto è soprattutto questo: il segno in questione è famoso per la grande capacità di apprendimento dei vari contesti ma sarà anche fortemente influenzato da vari punti di vista dalle amicizie che già ha che potrebbero portarlo a giudicare i nuovi elementi prima di una effettiva conoscenza profonda. Scorpione però sarà molto più sicuro di se rispetto al mese precedente, probabilmente perchè ha acquisito una nuova lucidità che sarà in grado di mettere in pratica in pochissimo tempo anche in un contesto amichevolmente poco stimolante. Ad esempio il contesti in cui la sua figura non c’entra affatto riuscirà a giudicare una situazione con molto tatto, senza sbilanciarsi, come invece ha magari fatto nel recente passato. Avrà anche ampia scelta decisionale nel corso delle settimane sulle persone da frequentare effettivamente, in questo caso però dovrà pensare alle conseguenze di ogni propria azione.