Alatanta Sturm Graz: formazioni ufficiali e diretta streaming [VIDEO]

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si prepara a un confronto cruciale contro lo Sturm Graz nell’ambito della Europa League, dove ogni punto è fondamentale per garantire la qualificazione alla fase successiva. Prima di analizzare le probabili formazioni e le strategie di entrambe le squadre, facciamo un breve resoconto della situazione attuale nel Gruppo D.

Al momento, l’Atalanta si trova in testa al gruppo con 7 punti, seguita da Sturm Graz e Sporting con 4 punti ciascuno. Un confronto diretto con il Rakow Czestochowa, già vittorioso nella prima giornata, potrebbe influenzare significativamente la posizione della squadra italiana nella classifica. Quindi, il match contro lo Sturm Graz assume un’importanza fondamentale per consolidare la leadership e avvicinarsi alla qualificazione.

Gasperini, nonostante le assenze di De Ketelaere, Ruggeri e Scalvini, si mostra fiducioso nelle risorse a disposizione: “Abbiamo le risorse per sopperire alle assenze”. Inoltre, l’inclusione di nuovi giocatori come Mendicino e Capone potrebbe portare freschezza e dinamismo alla squadra. Il tecnico punta a correggere gli errori dell’andata e a mantenere la concentrazione per evitare ulteriori distrazioni dietro, che hanno causato qualche scivolone in campionato.

Il commento di Zappacosta evidenzia la volontà di apprendere dagli errori passati: “Abbiamo analizzato gli errori dell’andata, smaltendo subito la rabbia per la mancata vittoria”. La formazione proposta vede Muriel come alternativa alla coppia Lookman-Scamacca, evidenziando la profondità di scelta a disposizione di Gasperini.

Dall’altra parte, lo Sturm Graz non mostra timori reverenziali e si prepara a fronteggiare l’Atalanta con determinazione. Il tecnico Christian Ilzer esprime fiducia nelle capacità della sua squadra: “Se ci liberiamo dal pressing, la partita non sarà solo nella nostra metà campo”. La squadra austriaca è consapevole che un approccio coraggioso potrebbe offrire maggiori possibilità di successo.

Il centrocampista austriaco Alexander Prass aggiunge: “Dobbiamo raccogliere punti contro un avversario dalle grandi qualità, ma crediamo alle nostre possibilità”. La partita d’andata, dove lo Sturm Graz ha dovuto difendere in inferiorità numerica, ha fornito spunti importanti per preparare l’incontro e mettere in pratica la stessa intensità anche in trasferta.

Probabili Formazioni

Atalanta (3-4-1-2):

Portiere: Musso

Difensori: Toloi, Djimsiti, Kolasinac

Centrocampisti: Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta

Attaccanti: Koopmeiners, Lookman, Scamacca

Panchina: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Holm, Bakker, Zortea, Adopo, Mendicino, Capone, Pasalic, Miranchuk, Muriel.

Sturm Graz (4-2-3-1):

Portiere: Scherpen

Difensori: Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Danté

Centrocampisti: Gorenc Stankovic, Serrano

Attaccanti: Horvat, Prass, Boving

Punta: Wlodarczyk

Panchina: Maric, Obi, Borkovic, Geyrhofer, Johnston, Schnegg, Stuckler, Lavalée, Teixeira, Fuseini, Sarkaria, Grgic.

Dove Vederla in TV

Il match sarà arbitrato da Jérôme Brisard (Fra) e potrà essere seguito in diretta televisiva. Le quote Snai indicano un pronostico favorevole all’Atalanta, con una quota di 1.24, mentre il pareggio è valutato a 6.25 e la vittoria dello Sturm Graz a 11.

Gli appassionati di calcio potranno godersi l’emozione di questo importante scontro seguendolo su canali televisivi dedicati alla Europa League. Assicuratevi di sintonizzarvi per non perdere neanche un minuto di azione e scoprire quale squadra si aggiudicherà i preziosi tre punti in palio.