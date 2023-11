Oroscopo Paolo Fox domani, 15 novembre 2023: Cancro, Gemelli, Sagittario, Vergine

Profili “sotto esame” dall’operato di Paolo Fox che prosegue nella consueta quanto apprezzata forma di “lista” di profili zodiacali sotto esame da portare all’attenzione di tantissimi appassionati, con l’Oroscopo proprio di Fox che prosegue in una intensa attività da molti anni. Il profilo ha concretamente una capacità di interfacciarsi con la propria fascia di “pubblico” che aumenta ancora oggi. I profili esaminati in questa sede dovranno interfacciarsi con situazioni ovviamente diverse.

Oroscopo Paolo Fox domani, 15 novembre 2023: Cancro

Giustificatamente compassato, il segno del Cancro non è però “instabile” come magari lui stesso potrà pensare o concepire in qualche modo: segno dalla grande affidabilità, spesso riesce a metterla in campo in modo non volontario ma solo quando è realmente necessario in una specifica situazione. Profilo quindi che si riscoprirà attivo quando meno se lo aspettano gli altri.

I cancro che attualmente sono single saranno disposti ad una forma di efficacia particolare soprattutto dal punto di vista comunicativo. Però non riusciranno ad “intortare” l’eventuale persona interessata con poche parole: questo segno è bravo nel parlare in questa fase ma dovrà “lavorare” comunque molto di dialettica e di carisma.

Oroscopo Paolo Fox domani, 15 novembre 2023: Gemelli

Molto bravo ad occuparsi delle questioni sentimentali, potrebbe risultare un po’ fastidioso se improntato a seguire troppo il proprio istinto senza valutare il contesto. Non dovrà quindi apparire “selvaggio” nel senso stretto di un profilo senza controllo, anche se sicuramente godrà di una libertà sensibilmente maggiore rispetto al solito.

Dovrà essere se stesso senza però considerare questa peculiarità come qualcosa “senza limiti” ma al contrario andrà regolarizzata e gestita. Soprattutto in corrispondenza di situazioni più formali di quanto può immaginare inizialmente.

Oroscopo Paolo Fox domani, 15 novembre 2023: Sagittario

Capacità “multitasking” in netta ripresa da parte del Sagittario che con la sua consueta (quasi sempre) leggerezza riuscirà a soddisfare i bisogni della maggior parte delle persone, seppur con i propri limiti “umani”. E questo conferirà al profilo una buona dose di soddisfazione personale, anche se in molti casi il Sagittario non si rende conto, in senso positivo, dell’impatto che hanno le sue azioni.

Qualcuno potrebbe provare a contestare un operato disinteressato, Sagittario non dovrà controbattere ma rispondere con fatti concreti ed evidenti. E’ il miglior modo, in questo specifico caso per seguire il proprio comportamento, senza se e senza ma.

Oroscopo Paolo Fox domani, 15 novembre 2023: Vergine

Profilo in fase di “stanca” da tutto, vorrà a tratti realmente staccare da ogni cosa e trascorrere un po’ di tempo da solo. Però molto presto potrebbe accogersi di aver invece bisogno di compagnia e supporto, e che la solitudine in questo caso non è assolutamente una panacea per i propri mali, anzi può addirittura abbattergli ancora di più il morale.

Vergine si troverà quindi in una situazione non critica ma neanche troppo agevole.

Buona giornata da Paolo Fox!