Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Toro, Bilancia, Vergine, Acquario

Paolo Fox è sicuramente una delle personalità legate al mondo delle stelle ed alla loro “decifrazione” di primo piano del contesto locale, ma è anche un profilo conosciuto all’estero divenuto riconoscibile grazie alle rubriche curate direttamente da lui, e spesso diffuse sia con i vari giornali e riviste di tipo informativo oltre che libri a tema, che trovano una sforma di decifrazione dei propr istudi. Per domani 16 novembre 2023 l’Oroscopo di Paolo Fox è il seguente.

Sarà piuttosto difficile dialogare apertamente con Toro, che avrà quasi senza accorgersene un atteggiamento aggressivo in quasi tutti i casi. Anche se riuscirà, se lo vorrà, a mantenere una dose di calma sufficiente, rischia di apparire pesante e soprattutto inconcludente alla fine di tutto. Quindi sarà una buona idea ridurre al minimo la “chiacchiera” e concentrarsi su altro.

Non è un buon momento per apparire romantici ed alla mano, però questa sua volontà tradirà qualche buona idea nei confronti del partner che non andrà seguita nel corso delle prossime ore, ma nelle prossime giornate. Meglio tenere conto di eventuali occasioni e ricorrenze.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Bilancia

Un po’ troppo remissivo e dismesso nei giudizi, Bilancia probabilmente non avrà naturale voglia di interfacciarsi in contesti che magari lo toccano ma che non sono abbastanza forti da non renderlo così inerte come apparirà in queste ore. Ha tutto il diritto di sentirsi come vuole, però a larghi tratti questo potrà portare ad una forma di autodistruzione, dal punto di vista sociale.

Dovrà quindi scegliere se “darsi una svegliata” oppure se dedicare il proseguo della giornata alla propria persona, non badando troppo al contesto di persone che però potranno necessitare della sua presenza.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Vergine

E’ in grande spolvero ma non dal punto di vista lavorativo, dettaglio non irrilevante per il segno che utilizza il contesto professionale per definire il proseguo della giornata, stavolta però dovrà concentrarsi di più sull’impatto, generalmente positivo che le sue parole hanno sugli altri. Anche se è una personalità che si cura poco dell’opinione alcuni, far leva sulle personalità giuste stavolta sarà più semplice.

Non per forza per avere un tornaconto personale di livello: si tratta di sensazioni e volontà ad apparire migliori, che potranno essere possibili comportandosi in modo propositivo e non passivo.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Acquario

Enorme empatia necessaria per prendersi cura delle personalità vicine ad Acquario, a tratti un po’ “silente” e passivo in questa settimana. Non dovrà vestire i panni del risolutore ma già ascoltare sarà un buon inizio. La volontà sarà quella che non dovrà mancare e ascoltare le storie degli altri sarà utile anche a se stesso.

Il resto della giornata dovrebbe scorrere tranquillamente con pochi scossoni emotivi.

Buona giornata da Paolo Fox!