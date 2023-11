Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Leone, Scorpione, Ariete, Sagittario

Previsioni pronte “all’uso” anche per domani 16 novembre 2023, come di consueto un giorno che come tutti gli altri, inclusi quelli “festivi” sono legati all’operato di Paolo Fox ed il suo oroscopo giornaliero, una delle forme più apprezzate di rubriche conosciute come tali. Paolo Fox mantiene anche in questo scorcio di 21° secolo una grande fama, che prosegue da molti anni anche grazie anche al web.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Leone

Momento relativamente importante per il Leone in quanto dovrà rispondere a diverse condizioni che saranno improntate alla propria condizione mentale. In sostanza avrà ritmi nativi che saranno molto ridotti, e qualche “Incentivo” relativo proprio a questa condizione non propriamente brillante.

Non dovrà quindi sfuggire ai vari problemi ma dovrà affrontarli senza per questo farsi coinvolgere eccessivamente. Leone può sicuramente portare a termine questa “missione”.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Scorpione

Non sarà una giornata eccellente dal punto di vista lavorativo, perchè l’umore dello Scorpione sarà solo discreto, a tratti tendente al “nero puro”, forma di applicazione che sarà evidente in modo particolare nei riguardi di personalità che il segno non tollera e non rispetta. Se in altri casi è diplomatico, domani sarà improntato al conflitto.

E’ ovviamente padrone del proprio destino, ma farà bene a trovare comunque un compromesso tra quello che pensa e quello che dice, anche se quasi certamente sarà portato a porre rimedio alle proprie gaffes eventuali.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Ariete

Ritmo compassato e quindi poco efficace per Ariete, che per qualche motivo, sarà molto geloso del proprio tempo e difficilmente sarà pronto a condividere pezzi della propria vita con gli altri, anche nei riguardi di persone che hanno un rapporto perlomeno di fiducia con il profilo. Ariete dovrà fare i conti con diverse situazioni interessanti ma forse non è il momento giusto per lui di aprirsi alle novità.

Occhio solamente alle potenziali forme di litigio che contrassegneranno la giornata dell’Ariete, in molti casi si tratta di una fase passeggera quella che sta vivendo ed anche domani quasi certamente “passerà da sola”. Sarà possibile accellerare questo processo “gettandosi” in qualche attività ricreativa.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Sagittario

Avrà una buona possibilità di scelta in ambito sociale, in pratica avrà le redini concettualmente parlando di varie situazioni, in modo tale da corrispondere poi ad un successo in ogni caso. Quasi ogni cosa deciderà di fare avrà un buon riscontro, l’unico dettaglio di cui tenere conto sarà la poca chiarezza con la quale esprimerà inevitabilmente i propri giudizi.

E’ però un profilo abile a trovare vie alternative al dialogo. Periodo formalmente un po’ confusionario ma efficace e stimolante per il segno in questione, da sempre legatissimo alla propria cerchia di amici.

Buona giornata da parte di Paolo Fox!