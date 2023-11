Oroscopo Paolo Fox domani, 19 novembre 2023: Acquario, Sagittario, Bilancia, Scorpione

La capacità di sviluppare previsioni da parte di Paolo Fox è indubbia, come confermato dalle numerose applicazioni generalizzate sulle innumerevoli rubriche di stampo zodiacale che sono estremamente popolari sul web, ma anche in TV, dove Fox da molti anni è più di una comparsa, anche sulle reti nazionali. E’ su internet e sulle riviste specializzate che la rubrica come quella in questione, legata alla giornata di domani, concepisce l’oroscopo nella forma più apprezzata.

Oroscopo Paolo Fox domani, 19 novembre 2023: Acquario

Sarà difficile attualizzare una forma di produttività maggiore rispetto a quella attuale, in sintesi non servirà aumentare i ritmi lavorativi, o quelli legati alla propria forma di impegni: anche a fronte di un esercizio di energia maggiore, Acquario otterrà i medesimi risultati. Probabilmente è il segno stesso a trovarsi in una situazione di insoddisfazione.

Dovrà quindi distrarsi, evitando di “vessare” con un piglio “puntiglioso” il prossimo, cosa che, non ama ammettere, ma che fa parte del profilo più di ogni altra cosa.

Oroscopo Paolo Fox domani, 19 novembre 2023: Sagittario

Confermatissimo come segno equlilibrato in questa fase, alcune persone potrebbero modificare in modo inconscio il suo operato, influenzandolo nelle opinioni. Sasgittario è un profilo dalla natura “buona e spontane” ma tende a farsi un po’ “manovrare” senza quasi neanche accorgerse, almeno non “in tempo”.

Un Sagittario che ne è a conoscenza però non dovrà agire in modo opposto, ossia distaccato e poco disponibile: dovrà essere se stesso senza dare l’idea della persona che ha capito tutto. La naturalezza è il suo punto forte, specialmente in questa specifica fase del mese, che può dire ancora parecchio.

Oroscopo Paolo Fox domani, 19 novembre 2023: Bilancia

Periodo favorevole per gli appuntamenti, sia quelli romantici, che saranno “naturali” da organizzare ma anche da portare avanti, ma anche per quelli più formali. E’ un periodo in cui l’organizzazione del Bilancia, che è quasi sempre molto strutturata funziona benissimo, ed il tutto sarà evidente anche ai presenti. Colleghi e familiari, ma anche persone esterne.

E’ insomma un momento prolifico che non dovrà essere interrotto dalla pigrizia e dall’apatia, tipica della domenica. Nessuno potrà dire niente al Bilancia se deciderà di “disattivarsi” ma sarebbe un peccato farlo adesso.

Oroscopo Paolo Fox domani, 19 novembre 2023: Scorpione

Grande empatia per Scorpione anche se la cosa potrebbe non essergli particolarmente gradita: è un segno sensibile ma ama nasconderlo. Qualcuno infatti sarà pronto a manifestare un enorme compendio di emozioni nei suoi riguardi che potrebbero portarlo alla lusinga vera e propria e potrebbero far sentire Scorpione “fuori luogo”.

E’ un sentimento genuino che evidenzia la sua onestà di spirito ma non è un difetto. Scorpione dovrà imparare a convivere con quello che è un pregio, regolarizzando con un po’ di maturità le proprie opinioni.

Buona giornata da Paolo Fox!