La pasta viene considerata una parte del nostro paese, molto più di una pietanza comune che fa pur parte in maniera importante della dieta, anche giornaliera, di milioni di persone al mondo, da parte degli italiani viene considerata come un vero elemento culturale, diviso in numerose forme e tantisisme varianti. Grazie anche ( o secondo alcuni, “per colpa”) di internet, spesso il parallelismo pasta italiana e pasta “straniera” come quella che si può trovare negli Stati Uniti è spesso complicato da accettare per molti italiani. Ma quanto costa un piatto di pasta negli Stati Uniti?

La risposta non è banale in quanto risulta essere una nazione che nel corso dei secoli ha avuto una ingente popolazione immigrata proprio da nazioni come l’Italia che ha inevitabilmente portato “dietro” anche la cultura della pasta.

Ma quanto costa un piatto di pasta negli Stati Uniti oggi? La risposta è piuttosto sorprendente.

Sai quanto costa un piatto di pasta negli Stati Uniti? La risposta ti sorprenderà

Come evidenziato anche dai vari influencer, e come spesso è accaduto anche in passato anche da parenti, conoscenti ed amici che visitano o che vivono negli States la pasta è assolutamente presente nella cultura a stelle e strisce, anche se spesso non trova la sua affermazione come piatto principale e non con i medesimi condimenti.

La pasta al dettaglio solitamente non costa moltissimo di più rispetto all’Italia, anche se con la tendenza a sviluppare marchi “Paralleli” di quelli italiani, il prezzo può essere diversificato: a seconda degli stati un pacco di pasta negli Stati Uniti costa tra i 2,70 ed i 5 dollari al kg, quindi non troppo di più rispetto al territorio italiano, quello che differisce è l’eventuale prezzo di importazione, ossia se il prodotto risulta essere concepito in loco oppure importato dall’Italia.

Il discorso si complica ancora di più se si fa riferimento ad una tipologia di pasta cucinata, quindi un “piatto di pasta”, che al pomodoro in un ristorante economico può costare da circa 10 dollari fino ad oltre il doppio.

Il tutto diventa ancora più costoso se si fa riferimento ad una tendenza comune ossia quella di sviluppare prezzi in relazione ai prodotti italiani (o presunti tali) in aggiunta, come il prosciutto cotto, il Parmigiano Reggiano, che possono far lievitare il prezzo di un piatto di pasta anche al di sopra dei 50 dollari.

Il ristorante Bice a New York, estremamente esclusivo concepisce una cena estremamente lussuosa a base di pasta che può costare fino a oltre 2000 dollari!