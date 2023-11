Ragadi alle mani, tornano con i primi freddi: i rimedi naturali

Con i primi freddi tornano le ragadi alle mani e ci sono molti rimedi naturali per le persone che ne soffrono che possono aiutare. Ogni anni con l’arrivo dell’autunno e dell’inverso chi soffre di una particolare sensibilità alle mani soffre di ragadi alle mani, del resto questo è un problema molto diffuso.

Curare questo problema non è difficile, ci sono anche molti rimedi naturali che riescono a ridurre questo problema che è comunque fastidioso. Vediamo qui cosa sono le ragadi alla mani e quali sono i migliori metodi e rimedi naturali per curarle e prevenirle.

Cosa sono le ragadi alle mani?

Le ragadi alle mani sono molto diffuse e ne soffrono molte persone. Tra le cause di questo problema c’è sicuramente il freddo, ma non è l’unica. Influiscono anche gli agenti atmosferici esterni e le variazioni termiche, ma anche una poco corretta idratazione ed anche ad esempio lavare i piatti con l’acqua fredda. Questi comportamenti che ci sembrano cos banali possono avere delle conseguenze sulle nostra mani.

Le ragadi cosa sono? Sono dei tagli alle dite che possono essere molto fastidiosi e anche dolorosi, soprattutto quando si piegano le mani si può sentire un forte dolore per via del taglio presente sul dito o in più punti.

In molti soffrono di questa problematica, che si presenta con l’arrivo dei primi freddi.

Curare e prevenire le ragadi alle mani

Per cercare di prevenire le ragadi alle mani bisognerebbe avere attenzione affinché si abbiamo mani sempre correttamente idratate e protette. I tagli sulle dita si presentano principalmente quando le mani sono secche, ruvide e screpolate.

Tra i rimedi naturali per prevenire le ragadi alle mani c’è sicuramente il consiglio di utilizzare ed indossare sempre dei guanti quando si esce di caso. Un altro rimedio è quello di utilizzare l’olio di oliva, si può provare a fare degli impacchi per mantenere le mani idratate, si può anche tenere questo rimedio per tutta la notte.

Da non sottovalutare c’è anche il rimedio della camomilla, che consiste nel tenere immerse le mani in questo infuso per circa 10 minuti.

Inoltre per prevenire le ragadi si può anche iniziare dalla tavola, ossia è importante assumere acidi grassi come gli Omega 3 che aiutano a mantenere una corretta idratazione.

Già da poco prima dei primi freddi si dovrebbe iniziare ad avere qualche piccola accortezza per cercare di limitare le ragadi alle mani.