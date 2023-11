Morgan ha espresso un profondo disagio iniziale, riguardo al coinvolgimento forzato in X Factor e l’interferenza che avrebbe portato nella sua vita. È evidente che l’esperienza è stata emotivamente esauriente, con promesse non mantenute e un impatto negativo sulla sua serenità e la sua creatività artistica. Ha sottolineato il valore del suo programma in Rai, Stramorgan, un’oasi musicale preziosa, e l’importanza dell’equilibrio che aveva faticosamente ricostruito nel tempo.

Le sue richieste di garanzie riguardo alla qualità, al rispetto e alla libertà nelle scelte artistiche non sono state soddisfatte. La sua richiesta di protezione mediatica e la volontà di evitare ulteriori interferenze sono state ignorate, causandogli più stress e frustrazione.

La sua narrazione riguardo agli scontri con Fedez e Bugo sembra enfatizzare la sua reazione calma nonostante le tensioni, evidenziando la sua risposta umana e comprensiva nonostante le difficoltà incontrate con entrambi. Anche se il rapporto con Fedez sembra aver subito uno scontro, Morgan cerca di mantenere una prospettiva di comprensione e compassione.

Il Codacons ha annunciato l’intenzione di presentare un’istanza contro Sky e Agcom riguardante il caso Morgan in X Factor. Sebbene non vogliano entrare nel merito della decisione di Sky Italia e Fremantle Italia, il Codacons esprime preoccupazione per il presunto motivo dietro lo stop a Morgan: il suo confronto diretto con Fedez, definito “intoccabile”.

Morgan escluso da X-Factor a causa di comportamenti inadatti: le sue dichiarazioni

L’associazione si impegna quindi, a fare chiarezza sulle accuse fatte da Morgan. Soprattutto riguardo a delle presunte irregolarità, favoritismi e discriminazioni nei confronti dei concorrenti di X Factor. Inoltre, si focalizza sull’uso eccessivamente commerciale degli artisti in gara per promuovere prodotti e marchi. Queste questioni saranno sollevate con un’apposita istanza all’Autorità per le comunicazioni, nell’interesse dei telespettatori.

Un’altra area di preoccupazione riguarda l’equità della competizione a seguito dell’eliminazione di un giudice, con possibili ripercussioni sul televoto. Il Codacons sostiene che ciò possa compromettere la competizione stessa, danneggiando sia i telespettatori che votano gli artisti tramite i canali ufficiali, sia i cantanti in gara per la vittoria.

Sky Italia e Fremantle Italia hanno concordemente deciso di interrompere la collaborazione con Morgan e il suo ruolo di giudice in X Factor. Questa decisione è presa in seguito ad una valutazione dei suoi comportamenti ripetutamente incompatibili e inappropriati, sia nei confronti della produzione che durante le performance dei concorrenti, oltre alle numerose dichiarazioni rilasciate anche recentemente. È essenziale per loro, mantenere al centro del programma i concorrenti e il loro percorso.

La musica e il talento devono rimanere il fulcro di X Factor, pertanto è fondamentale che tutto si svolga in un contesto professionale e che il confronto, per quanto acceso, avvenga nel rispetto reciproco. Questa decisione è comunque presa tenendo conto dei valori di Sky, Fremantle e X Factor, nel rispetto di tutte le persone coinvolte e del pubblico, ed entrerà in vigore immediatamente. Morgan non sarà sostituito e per le prossime tre puntate, il tavolo dei giudici sarà composto da Ambra Angiolini, Fede e Dargen D’Amico.

Morgan ha reagito con un commento deciso attraverso una storia su Instagram: “L’editto satellitare è stato emanato”. Gli Astromare, unici concorrenti affidati alle sue cure e ancora in gara, proseguono il loro percorso e stanno collaborando con la direzione musicale di X Factor e il direttore creativo per la prossima puntata.