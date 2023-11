Le noci, come non molti sanno, sono dei veri e propri tesori nutrizionali che però spesso sottovalutati. La loro composizione è ricca di omega-3, proteine, fibre, vitamine e minerali e ciò le rende un vero e proprio super cibo, ideale per una dieta bilanciata.



Nonostante siano abbastanza caloriche, sono considerate comunque uno snack salute per chi vuole perdere o anche solo mantenere il peso. Questo grande alla presenza di proteine e fibre che donano una sensazione di sazietà, riducendo così il desiderio di spuntini non salutari.

Mangia le noci prima di dormire: ecco tutti i benefici

Secondo alcuni studi fatti presso l’Università della California, consumarne tre o quattro al giorno può avere un impatto positivo sulla salute. Persino una manciata di poco più di 40 grammi potrebbe contribuire al dimagrimento. Ma perché dovremmo considerarle come uno snack pre-sogni?

Le noci, dunque, come possiamo capire, hanno tantissimi benefici per il nostro corpo. Ad esempio, sono importanti perché riescono a regolare i livelli di zucchero nel sangue, quindi un’ottima opzione per chi soffre di diabete di tipo 2. Grazie all’unione di fibre e grassi salutari, esse possono andare ad influire positivamente sulla sensibilità all’insulina. Essendo piene di antiossidanti, le noci vanno a ridurre lo stress ossidativo, in modo tale da riuscire a mantenere la pelle giovane e senza i segni dell’invecchiamento.

Altri studi, anche anche dimostrato che mangiando regolarmente noci, si possono ridurre i rischi di malattie cardiovascolari. Questo perché sono ricche di Omega-3 che vanno ad abbassare i livelli di colesterolo, migliorando così la salute e la funzione del cuore.

Inoltre, le noci possono avere anche benefici cognitivi, sempre grazie ai nutrienti che contengono. Riescono dunque a migliorare la salute del cervello.

Per finire, alcuni studi dell’Università del Texas indicano che il consumo di noci potrebbe aumentare i livelli di melatonina, ovvero l’ormone chiave per il sonno che il nostro corpo produce. Circa 28 grammi potrebbero infatti, essere sufficienti per favorire la produzione di melatonina e, di conseguenza, migliorare la qualità del sonno.



Ecco dunque perché è importante assumere noci, ma senza esagerare, dato che come abbiamo detto prima, sono comunque un alimento abbastanza calorico che può portare a dei problemi.