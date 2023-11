Hai il colesterolo alto? C’è un alimento buonissimo che abbassa i valori – Ecco qual è

Se hai il colesterolo alto devi seguire vari accorgimenti, soprattutto alimentari, perché può comportare alcuni problemi da salute. Esiste però un alimento, che tra l’altro è buonissimo, che aiuta a contrastarlo.

In molti soffrono del problema legato al colesterolo alto e questa problematica rappresenta sempre più una minaccia per la salute di milioni di persone. Non bisogna trascurare questo problema perché può essere il preludio di una serie di problemi da saluti, quindi meglio non sottovalutare. Il colesterolo alto spesso deriva da una poco adeguata alimentazione e da un poco corretto stile di vita. Esistono però alcuni rimedi che possono tornare utili per contrastare questo problema, parliamo di un cibo che è molto efficace nel contrastare il colesterolo.

Colesterolo alto, come contrastarlo? Un cibo buonissimo che torna utile

Il colesterolo è una sostanza grassa che è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro corpo. Però quando i livelli di colesterolo sono troppo alti aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Le cause del colesterolo alto sono vari e molteplici, tra cui una dieta ricca di grassi saturi, la mancanza di attività fisica. Tendenzialmente però non ci si accorge di avere questo valore alterato fin quando non si presentano problematiche di salute.

Ad ogni modo di fondamentale importanza sono la prevenzione e il controllo del colesterolo affinché non si presentino problemi seri di salute. Per controllare il livello di colesterolo gioca un ruolo importante l’esercizio fisico. Esiste però un alimento che è utilissimo per controllare questo valore.

Il colesterolo alto può essere contrastato con l’assunzione di quinoa, un antico cereale che viene coltivato in America Latina, soprattutto in Bolivia, Perù, Cile ed Ecuador. Questo alimento racchiude un mondo di benessere, ed è una fonte completa di proteine in quanto contiene tutti gli amminoacidi essenziali. Inoltre è ricca di fibre, vitamine del gruppo B, potassio, ferro ed altri nutrienti essenziali.

Il consumo di quinoa è consigliato per diverse diete, tra cui anche a chi segue una alimentazione vegetariana e vegana. I benefici sulla salute sono molteplici e soprattutto può svolgere un ruolo fondamentale nel controllo del colesterolo alto. Questo accade perché le fibre della quinoa limitano l’assorbimento del colesterolo e quindi questo alimento è utile per abbassarlo. Inoltre la quinoa ha un indice glicemico molto più bassi rispetto ad altri alimenti e quindi aiuta a mantenere stabile il livello di zucchero nel sangue.