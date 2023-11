Capelli liscissimi fai da te: ecco il trattamento economico da fare in casa

Desideri capelli liscissimi fai da te? Esiste un metodo fai da te da poter preparare in casa per ottenere super risultati ai capelli senza dover andare dal parrucchiere. Ci sono dei trucchi che ogni donna dovrebbe conoscere.

Molte persone spendono molti soldi in trattamenti dal parrucchiere, e talvolta potrebbe accadere che nonostante la cospicua spesa non si ottengano i risultati sperati. Alla luce di ciò è opportuno sapere che si può preparare una cheratina lisciane direttamente a casa. La preparazione di questo trattamento per ottenere capelli liscissimi fai da te è molto semplice e prevede l’utilizzo di ingrediente facili da reperire.

Utilizzando questo consiglio si possono ottenere ottimi risultati per i capelli senza spendere troppi soldi.

Capelli liscissimi fai da te, come ottenerli? Ecco tutti i segreti

Si può preparare la cheratina in casa ottenendo capelli liscissimi fai da te. Grazie a questa ricetta facile da preparare e dagli ottimi risultati si possono ottenere grandi risultati. Il segreto è sfruttare le proprietà delle carote, che sono in gradi di prevenire la caduta dei capelli in quanto contengono un alto contenuto di vitamina C che agisce direttamente sulle radici rafforzandole. Inoltre sono in grado di favorire una maggiore ossigenazione del cuoio capelluto.

La ricetta della cheratina fai da te prevede inoltre l’utilizzo dell’avocado che è ricco di acidi grassi e sali minerali. Queste sostanze idratano e rendono più elastici i capelli e favoriscono l’azione dei radicali liberi che contrastano l’indebolimento dei capelli.

L’ultimo ingrediente di questa ricetta è la banana che può riparare ai danni che vengono arrecati ai capelli dai vari trattamenti chimici.

Per quanto riguarda il procedimento si procede in tal modo: sbucciare la carote , tagliare a metà l’avocado e sbucciare e tagliare la banana. Poi mettere i tre ingredienti nel frullatore e coprirli con acqua. Una volta ottenuto un composto liscio ed omogeneo il tutto va filtrato. Per ottenere un risultato ancor migliore aggiungere due cucchiai di amido di mais. Esso riesce a rendere i capelli ancora più lisci grazie alle sue capacità idratanti oltre che a quelle riparatrici. Mettere il composto sul fuoco e mescolate fino a quando non risulterà abbastanza denso. Fare raffreddare ed aggiungere poi due capsule di vitamina E che agisce sulla salute delle punte.

Distribuire poi l’impacco sui capelli ed i risultati saranno sorprendenti.