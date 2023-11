La proprietà immobile viene considerata quasi sempre inerente al concetto stesso di abitazione, ma l’idea viene conferita anche dalla comune forma di terreno, ossia l’area dove la costruzione effettivamente è presente, e con la progressiva forma di cambiamento sociale della struttura edilizia anche un terreno abbandonato se utilizzato in maniera “giusta” può rivelarsi una vera e propria miniera d’oro. Guadagnare da un terreno abbandonato oggi è qualcosa di decisamente popolare, divenuta una necessità in alcuni casi, ha permesso di ottenere un ritorno economico diverso a seconda della situazione.

In realtà esistono vari modi di ottenere un guadagno anche progressivo e costante nel corso degli anni.

Come si può guadagnare attraverso un terreno abbandonato? Ecco la guida.

Se hai un terreno abbandonato sei ricco: ecco come guadagnare

Il concetto di terreno non più utilizzato costituisce un qualcosa di estremamente comune al giorno d’oggi, in molte aree del nostro paese: spesso si fa riferimento a porzioni di terreno dove erano presenti attività lavorative di ogni tipo oltre che zone abitative che per motivi diversi, hanno visto cessare il proprio utilizzo originale.

Anche se non si possiede all’inizio un terreno abbandonato, questo può essere cercato nella propria città o anche nei dintorni, facendo richiesta in merito al suo utilizzo anche senza esserne i proprietari, ad esempio attraverso l’usufrutto oppure “l’affitto”. In svariate parti del nostro paese esistono numerose decine di km quadrati che sono completamente abbandonati a se stessi che possono anche essere, in caso di abbandono “vero” ossia l’assenza effettiva di un proprietario, possono essere riutilizzati semplicemente prendendone la proprietà attraverso un acquisto, chiedendo lumi al comune di appartenenza: se questo non risulta essere di proprietà di nessnuno, il soggetto può diventarne proprietario dopo un certo numero di anni per usucapione.

Cosa fare con un terreno abbandonato? Può essere riutilizzato in vari modi, sia per la coltivazione o l’allevamento eventuale di piccoli animali, come le lumache o anche api da miele, se il terreno è sufficientemente concepito in modo da essere utile. Ma anche per la coltivazione vera e propria di tipologie vegetali come alone, bacche di goji ed altre forme di piante che possono trovare un’applicazione precisa.

Con l’affermazione graduale ma costante dell’energia solare, se il terreno si trova in una porzione sufficientemente soleggiata, questo può essere anche adibito ad ospitare pannelli solari, così da sviluppare energia elettrica, che può far guadagnare il proprietario attraverso una quota mensile, a cadenza regolare.