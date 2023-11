Stress nuova pratica da seguire – può cambiarti la vita, non puoi perderla

Stress ed iperattività sono tra i più diffuso problemi che colpiscono praticamente tutti. Quello che influenza sono sicuramente i ritmi frenetici cui siamo oramai abituati a dover far fronte. Esiste però una nuova disciplina che può essere praticata ed osservate per cercare di limitare questa problematica.

Il primo passo per cercare di trovare un gusto equilibrio è quello di eliminare dalla nostra vita tutto ciò che può creare problemi, tutto ciò che non ci fa bene e che ci fa star male. Questa scelta ovviamente è spesso dolorosa, ma talvolta necessaria per raggiungere una certa serenità.

Stress: la pratica che non conosci che ti può migliorare la vita

Soffrire di stress, ansia ed iperattività è una condizione che deriva purtroppo dalle modalità in cui viviamo. Questo fenomeno insieme all’iperattività interessa sempre più giovani. Qualora non si riuscisse a risolvere tutto ciò, si potrebbe anche cadere in stati depressivi. Vediamo una nuova pratica che può essere molto utile.

La disciplina di cui parliamo è la Sofrologia. Essa esiste da moltissimi anni, dagli anni Sessanta circa, ed è stata ideata da un medico psichiatra che cercava una cura alternativa all’elettroshock. In seguito ad un viaggio in Oriente il medico cercava di capire quale potesse essere il segreto per raggiungere la serenità e liberarsi di stress e tensioni varie così come fanno i monaci buddisti.

La sofrologia consiste nell’essere una terapia dinamica che si basa su una interazione tra terapeuta e paziente che devono compiere insieme un percorso di ascolto. Queta terapia può essere svolta sia in gruppo che individualmente.

Durante le sessioni individuali la persona viene fatta stendere ed a occhi chiusi dovrà dire delle cose che il terapeute segnerà e poi alla fine viene chiesto al paziente quali sono le sensazioni che ha provato.

In tal modo viene imparato a gestire lo stress quotidiano e tale terapia può essere affiancata anche con sessioni di yoga e meditazione. Ed ad ogni modo in caso in cui no si riesce a gestir lo stress con questa nuova pratica si può sempre far riferimento ad uno specialista.