Nella serata di ieri a Parigi, si è verificato un attacco in cui un giovane di 26 anni, nato in Francia ma di origini siriane e con problemi psichiatrici, ha aggresso un turista con un coltello e un martello urlando ‘Allah Akbar’, causando la morte di un tedesco nato nelle Filippine e ferendo la sua compagna e un uomo intervenuto per difenderli.

L’aggressore è stato arrestato dopo essere stato fermato con un taser dalla polizia e ha espresso frustrazione per le morti di musulmani in Afghanistan e Palestina. Il presidente Macron, da Doha, ha condannato l’atto definendolo terroristico e ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della vittima.

Nuovo attacco terroristico a Parigi: urla ‘Allah Akbar’ per poi uccidere un turista

Ieri sera intorno alle 21:45, un grave attacco è avvenuto nelle vicinanze della Torre Eiffel a Parigi. L’aggressore, Armand R., un cittadino francese di 25 anni, era precedentemente classificato come “S”, a rischio di radicalizzazione, dopo essere stato coinvolto in un episodio nel 2016 legato alla preparazione di un attentato. Le autorità competenti stanno conducendo l’indagine sotto la supervisione della procura nazionale antiterrorismo, come riportato da fonti vicine agli inquirenti.

Secondo le ricostruzioni, l’aggressore ha attaccato gruppi di turisti lungo il Quai de Grenelle. La tragica situazione ha causato la morte di un cittadino tedesco nato nelle Filippine e ha lasciato altre persone ferite, tra cui la compagna della vittima e un uomo che ha cercato di difenderli. L’attentatore è stato successivamente fermato dalla polizia, che ha utilizzato un taser per arrestarlo.

In risposta a questo terribile evento, il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso le sue sincere condoglianze ai familiari della vittima tedesca, condannando l’atto come un attacco terroristico. Ha anche mostrato solidarietà e sostegno verso coloro che sono rimasti feriti nell’attacco.

La premier Giorgia Meloni ha condiviso un messaggio di profondo cordoglio a seguito dell’attentato perpetrato nelle vicinanze della Torre Eiffel a Parigi. Nel suo comunicato, ha espresso solidarietà e sostegno sia personale che da parte del governo italiano verso la Francia, evidenziando il grave episodio in cui una persona è stata tragicamente uccisa e altre due sono rimaste ferite.

Attraverso il suo messaggio, ha voluto trasmettere un sentito pensiero di vicinanza e compassione ai familiari e ai cari della vittima, riaffermando l’importanza fondamentale dell’unità europea nel fronteggiare e contrastare con determinazione ogni forma di terrorismo. La premier ha sottolineato l’essenziale collaborazione e coesione tra i paesi europei per affrontare insieme le sfide legate alla sicurezza e alla difesa dei valori comuni contro il terrorismo.