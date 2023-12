Il Festival di Sanremo è ormai vicino e ieri, 3 dicembre 2023, sono stati svelati i nomi dei Big in gara, con alcune modifiche al regolamento. I cantanti in gara non saranno più 27 ma 30. Andiamo a vedere chi sono.

Ieri, al Tg1 delle 13.30, Amadeus ha svelato la lista dei cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2024, annuncio tanto atteso da moltissime persone. La 74ª edizione del Festival di Sanremo verrà trasmessa in diretta dal 6 al 10 febbraio.



Festival di Sanremo 2024: annunciati i Big in gara

Ecco dunque la lista dei cantanti in gara che vedremo esibire sul palco più ambito di Italia:

-Fiorella Mannoia

– Geolier

– Dargen D’Amico

– Emma Marrone

– Fred De Palma

– Angelina Mango

– La Sad

– Diodato

– Il Tre

– Renga e Nek

– Sangiovanni

– Alfa

– Il Volo

– Alessandra Amoroso

– Gazzelle

– Negramaro

– Irama

– Rose Villain

– Mahmood

– Loredana Bertè

– The Kolors

– Big Mama

– Ghali

– Annalisa

– Mr Rain

– Maninni

– Ricchi e Poveri

Amadeus ha sapientemente orchestrato un gruppo di artisti per il prossimo Festival di Sanremo, creando una fusione unica di esperienze musicali, generazioni e stili. Ha saputo bilanciare nomi consolidati come Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, che rassicurano il pubblico più maturo, con nuovi talenti come Sangiovanni e Irama, che catturano l’interesse delle generazioni più giovani.

Il cast comprende anche artisti di fama internazionale come Negramaro e Ghali, insieme a figure già affermate a Sanremo, come Diodato e Mahmood, entrambi vincitori del passato. Tra questi, emerge un insieme eterogeneo di talenti, con diversi generi musicali rappresentati, dall’emo al reggaeton, dalla trap al pop.

Non mancano le sorprese: ci sono artisti come Maneskin, i vincitori dell’Eurovision Song Contest, insieme a veterani come Emma e Annalisa, ciascuno portando la propria esperienza e stile unico. Infine, presenze come Dargen D’Amico e Alessandra Amoroso aggiungono una nota di incertezza, poiché si trovano in una posizione di transizione nella loro carriera, rendendo ancora più intrigante la varietà e la dinamicità del gruppo selezionato per il festival.

Mancano due mesi ormai al tanto atteso Festival e sicuramente le novità non finiranno qui. Non ci resta che aspettare altri annunci del nostro amato Amadeus, che sicuramente ci farà vivere un’esperienza unica per il suo ultimo Sanremo da conduttore.