Per cosa è famosa Stoccolma? Ecco cosa vedere nella capitale svedese

Musei, architettura e natura: sono tanti i motivi per visitare la città

Se pensiamo alle città turistiche, difficilmente ci viene in mente di visitare la Svezia. E invece anche nel paese scandinavo troviamo città ricchissime di luoghi da visitare, in particolare la capitale

Sebbene in tema di vacanze venga associata per lo più alla natura e a uno dei suoi spettacoli più incantevoli (a tal proposito suggeriamo l’articolo di stograntour.com per approfondire cos’è l’aurora boreale, fenomeno visibile nel paese scandinavo), la Svezia può vantare numerose attrazioni turistiche, a cominciare da Stoccolma e dal suo incredibile patrimonio artistico e culturale.

E allora scopriamola, questa fantastica città, con un breve tour virtuale.

Cosa visitare a Stoccolma: le attrazioni principali

Stoccolma è una città che fonde l’antico con il moderno, dall’architettura incantevole e dall’incredibile ricchezza culturale.

Cominciamo il nostro viaggio da Gamla Stan, il suggestivo centro storico di Stoccolma: la bellezza del Palazzo Reale (Kungliga Slottet) e della monumentale Cattedrale di Stoccolma (Storkyrkan), risalente al XIII secolo, ne fanno località da non perdere. E una sosta nella piazza Stortorget, circondata da suggestivi edifici medievali, è d’obbligo per assaporare l’atmosfera storica. Le pietre antiche della Stortorget ci sussurrano infatti storie di mercati medievali e del “bagno di sangue” del 1520. Mentre ci inoltriamo tra vicoli acciottolati e palazzi storici, non possiamo fare a meno di notare lo Schantzska huset e il Börshuset.

Se ti appassiona la storia, puoi far visita al Museo Vasa, che ospita il Vasa, un’imponente nave da guerra del XVII secolo dal destino infausto: affondò infatti durante il suo viaggio inaugurale. La nave, recuperata e restaurata, permette di dare uno sguardo avvincente nella storia navale svedese. Nel museo, puoi trovare mostre interattive che ti racconteranno qualcosa in più su questa imbarcazione.

A Skansen trovi il più antico museo all’aperto del mondo: nel parco, puoi ammirare case tradizionali, artigiani che mostrano il proprio sapere e i tipici animali del nord Europa. I quartieri storici offrono eventi e attività che ti faranno fare un tuffo nel passato: questo luogo ci mostra infatti una panoramica della vita e delle tradizioni svedesi attraverso le epoche, dai villaggi lappi alle fattorie dell’Ottocento.

L’isola di Djurgården è un’oasi di verde e cultura in cui puoi trovare il Museo ABBA: se sei appassionato di musica, questo è il posto giusto. Nel parco di Djurgården, puoi fare due passi godendo della vista panoramica sulla città, e sull’isola troviamo Skansen, l’Ekoparken, il Junibacken e il suggestivo parco divertimenti Gröna Lund.

L’arte ti aspetta al Moderna Museet, che ospita una collezione di opere d’arte contemporanea prestigiosissima, con capolavori di Picasso e Salvador Dalí, Rauschenberg e McCarthy: un caleidoscopio di opere, sculture e installazioni di alto livello.

Se ami l’arte fotografica non puoi perderti il Fotografiska, un museo dedicato alla fotografia contemporanea: a impreziosire il tutto, la vista sul mare e sullo skyline di Stoccolma.

E se la cultura è il tuo pane, puoi visitare la Biblioteca Civica di Stoccolma, un edificio in stile neoclassico, a forma di circolo, che sa incantare gli amanti di architettura… e libri ovviamente.

Se invece vuoi vivere un’esperienza adrenalinica, il Gröna Lund fa al caso tuo: il parco divertimenti più antico della Svezia ti permetterà di fare un giro tra montagne russe, altalene (a 121 metri!) e goderti pure qualche concerto rock.

Concludiamo il nostro tour al Museo di Storia Svedese, 10.000 anni di storia che raccontano l’affascinante storia scandinava, tra navi vichinghe fino ai preziosi reperti dell’Età del Ferro.

In conclusione

Le città da visitare? Roma, Parigi, Venezia, Barcellona… e Stoccolma, naturalmente! La città capitale della Svezia ne ha per tutti i gusti: gli amanti della natura, della cultura, dei divertimenti, dell’architettura troveranno tutti qualcosa da fare e da ammirare. Dunque, se vuoi visitare una città del nord Europa, Stoccolma è lì che ti aspetta.