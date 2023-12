Gli alimenti che allungano la vita, quali sono? Ecco la scoperta

Le ultime ricerche e risultanze scientifiche evidenziano che esistono degli alimenti che allungano la vita, cioè se segui una dieta che va ad eliminare questi cibi puoi vivere più a lungo. Questo studio ha analizzato alcune abitudini alimentare e poi ne ha esaminato le differenze ed i miglioramenti e i risultati sono stati sconvolgenti.

L’alimentazione influisce in modo determinante sull’intero quadro della nostra salute e di conseguenza anche sulla perdita o sull’aumento di peso. Una scoperta, derivante da un esperimento fatto in una Università in Norvegia, ha posto in luce un argomento molto interessante.Da questo studio emergere che esisterebbero alcuni alimenti che allungano la vita. E quindi vale la pena approfondire l’argomento in oggetto per allungare la nostra vita.

Alimenti che allungano la vita, quali sono?

Gli alimenti che consumiamo influiscono in modo considerevole sulla nostra salute e sul nostro stato fisico generale. Esistono alcuni cibi che possono creare particolari problemi e altri che possono aiutare ad allungare la vita. Vediamo nello specifico di cosa parliamo.

Da uno studio realizzato in una Università in Norvegia è emerso che una scorretta e sbagliata alimentazione influenza la nostra vita e pare che posso avere effetti sulla durata della nostra vita, fino a 10 anni.

Lo studio è stato realizzato su uomini e donne con più di 40 anni che sono passati ad una alimentazione più sana e salutare rispetto a quella precedente. Il risultato evidenzia che la prospettiva di vita si alza fino a 9 anni in più. La dieta seguita dai partecipanti allo studio era basata essenzialmente sul consumo di pesce, cereali integrali, verdure e frutta. E questo tipo di alimentazione aiuta non solo a perdere peso, ma ha un effetto anche sulla sulla dei nostri muscoli e li rafforza e può allungare la vita a fino a 5 anni.

In tal modo comunque e seguendo una alimentazione corretta e costante è possibile anche andare a contrastare uno dei problemi che affliggono la società mondiale: l’obesità.