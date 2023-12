Face Yoga cos’è? La nuova tecnica per il benessere del viso

Il mondo olistico è sempre più affascinante e le persone che ne sono affascinate sono moltissime. Sta diventando sempre più popolare una nuova tecnica che si chiama Face Yoga e che si ispira comunque alle posizioni dello yoga tradizionale. Ma il face yoga cos’è? In cosa consiste questa tecnica?

Questa disciplina si pone l’obiettivo di offrire una sensazione di distensione e benessere attraverso digitopressioni e messaggi rassodanti. Con questa tecnica si cerca di ottenere una tonificazione della pelle e dei muscoli dei viso attraverso massaggi e manipolazioni al viso. Negli ultimi anni il Face Yoga si è diffuso sempre più e la sua tecnica viene praticata in ogni angolo del mondo. Si basa sui principi della medicina ayurvedica e sulle discipline tradizionali degli Asana. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste.

Il Face Yoga cos’è? Effetti e benefici sul viso

Il Face Yoga è una tecnica molto diffusa che permette di ottenere dei benefici al viso di grande importanza. Queste tecniche stimolano la circolazione del sangue e in questo mondo determinano una tonificazione della pelle e dei muscoli del viso. I massaggi e le manipolazioni al viso prevedono anche l’utilizzo di creme idratanti nei momenti precedenti.

Quando si utilizza questa tecnica i miglioramenti sono visibili in poco tempo, basta praticare il Face Yoga per almeno 6 giorni per 10 minuti al giorno. Già dopo la prima settimana si può vedere una maggiore tonicità muscolare ed un colorito migliore del viso. Questa pratica comunque fa ottenere dei miglioramenti generalizzati sullo stato generale della persona.

Sottoporsi a questi trattamenti ed a queste tecniche aiuta anche a ridurre lo stress e la tensione, che parte così dal viso e si diffonde in tutto il corpo. Il Face Yoga è dunque una tecnica dai grandi benefici che consente anche di alleggerire e correggere le tensioni facciali, così da avere una maggiore distensione. Ecco dunque il Face Yoga cos’è.