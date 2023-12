La 15esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2023/24 prosegue dopo l’anticipo che ha visto la Juventus battere il Napoli 1-0 nel giorno dell’Immacolata. Le partite di oggi del proseguo di stagione, evidenziano degli snodi importanti che indicuscitibilmente potranno influenzare il campionato delle squadre in questione.

Il massimo campionato di calcio in Italia è quasi una vera istituzione, in una stagione che appare più equilibrata rispetto a quella scorsa stravinta dal Napoli, attualmente le candidate allo scudetto sono principalmente Inter e Juventus, con i nerazzurri che dovranno rispondere al successo contro i partenopei, decisamente in calo rispetto alla scorsa stagione.

Le partite saranno disposte su più orari, in vista della giornata di domani che proseguirà nel programma fino alla giornata di lunedì, concludendo la 15esima giornata di Serie A 2023/24.

Serie A le partite di oggi 9 dicembre: Orario, dove vederle, Sky o DAZN?

La prima partita di oggi 9 dicembre è Verona Lazio alle 15.00, snodo importante in chiave salvezza per i padroni di casa che stanno recuperando gradualmente punti con i due pareggi contro Lecce e Udinese, preceduti da una serie di sconfitte anche piuttosto nette, che affronta la Lazio di Sarri, in crisi di gioco e risultati ed attualmente a metà classifica, con 20 punti al 9° posto. La partita sarà visibile su DAZN, ed anche sul canale 214 del decoder Sky.

Alle 18.00 altra sfida estremamente importante in chiave europea, tra Atalanta e Milan, partita che vedrà la formazione orobica di Gasperini doversi “riprendere” dopo le 3 sconfitte nelle ultime 5. Il Milan dopo aver dovuto affrontare qualche ostacolo in Champions nel proprio girone, ha ottenuto due vittorie importanti contro Fiorentina e Frosinone, al netto delle varie defezioni in ambito “medico”. Sfida importantissima in chiave Champions, o quantomeno Europa League per l’Atalanta. La partita delle 18.00 sarà in esclusiva assoluta solo su DAZN per gli abbonati.

Sfida “finale” che può ridare la testa della classifica, quella che chiuderà il sabato di calcio italiano, ossia Inter Udinese, con i nerazzurri dopo l’importante successo di Napoli con un successo potrà scavalcare nuovamente la Juventus. Attualmente i nerazzurri costituiscono la miglior difesa (7 gol) e allo stesso tempo il miglior attacco (33 reti). La partita inizierà alle 20.45 e sarà disponibile per gli abbonati DAZN ma anche percepibile sui vari canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, oltre che sulle varie piattaforme come NowTv.