Nell’ambito delle presentatrici, Antonella Clerici ha sicuramente un ruolo di primo piano nella TV italiana, avendo condotto format come La prova del Cuoco nella sua fase più incidente e di successo oltre a tantissimi altri programmi televisivi. Antonella Clerici ha anche fatto parlare, seppur in maniera minore, della propria vita privata, ma non tutti sanno che ha una figlia, Maelle che sta già evidenziando i tratti tipici della madre pur essendo ancora molto giovane.

La vita privata della Clerici è stata infatti piuttosto importante e diversificata nel corso degli anni, avendo trovato una stabilità recente. Maelle è nata nel 2009 ed ha quindi appena 14anni, ma già inizia a palesare i tratti dei genitori.

Antonella Clerici è infatti stata la compagna del ballerino belga, di origine congolese Eddy Martens, dal 2007 fino al 2016. Maelle ha un rapporto ottimo con entrambi i genitori anche se i due oramai hanno intrapreso strade diverse.

Antonella clerici, hai mai visto la figlia? Ecco com’è oggi!

La conduttrice oggi 60enne, è legata all’imprenditore Vittrorio Garrone, ma ai tempi, quando era “al massimo” della propria popolarità, in modo specifico per i numerosi format apprezzati come La prova del Cuoco, condotta in modo quasi continuativo dal 2000 fino al 2018, fece discretamente scalpore il legame poi divenuto un rapport o durato diversi anni, con Eddy Martens, a lungo ballerino, che oggi è tornato in Belgio ed è divenuto barbiere. Dagli scatti si intuisce che la genetica non procede “a sbalzi” e la giovane Maelle, che ha scelto un indirizzo di Liceo Classico per proseguire i propri studi è indiscutibilmente dotata di una bellezza particolare, avendo ereditato i tratti somatici sia della madre che del padre.

Il rapporto tra i genitori si è ufficialmente chiuso nel 2016, condizione che data la fama di Antonella, ha portato anche la stampa ad interessarsi sulla fine della relazione, anche se la conduttrice oggi sembra essere ritornata serena e felice, anche assieme alla figlia.

Anche il pade Eddy, pur “lontano” dall’ex compagna non manca di postare sul proprio profilo Instagram le foto con la figlia.