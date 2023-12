Manuele Labate è stato uno dei principali volti “giovani” di una fiction dal successo assoluto come Un Medico in Famiglia, dove l’allora poco più che adolescente attore aveva indossato a lungo i panni di Alberto Foschi, personaggio presente in gran parte delle stagioni della serie televisiva. Oggi Manuele Labate, dopo una comunque buona carriera in termini di prolificità in ambito attoriale, ha deciso di cambiare vita in maniera importante, già da qualche anno.

Manuele Labate non si è completamente ritirato dalla recitazione e dal mondo dello spettacolo ma ha deciso di intraprenere altre strade, dopo l’indiscusso successo della serie che lo ha reso così famoso anche per diversi anni.

Si è anche raccontato a cuore aperto su varie testate giornalistiche, come Fanpage non troppi mesi fa. Cosa fa oggi Manuele Labate?

La nuova vita di manuele Labate: ecco cosa fa oggi

Oggi 39enne, Manuele Labate, nativo di Roma è entrato a soli 14 anni a far parte del cast di Un Medico in Famiglia, diventando da subito uno dei personaggi più famosi ed apprezzati, restando nel cast della serie per diversi anni. Nel mentre ha anche debuttato in vari film ed altre serie televisive, ed ha avuto anche un buon riscontro a teatro, dove ha preso parte a vari spettacoli.

Dopo aver fatto parte in maniera continua a ben 6 stagioni di Un Medico in Famiglia, è diventato padre della prima figlia (oggi è papà di Aurora e Maria Sole) e questo lo ha portato a disinteressarsi un po’ della recitazione, anche se non ha mai abbandonato questo contesto interamente. E’ ritornato a far parte della settima stagione della fiction però risultando essere sempre meno presente.

Si è dedicato progressivamente sempre di più verso il disegno e la street art, ed è molto vicino anche a vari artisti locali. Tra le altre cose ha intrapreso anche la professione, comunque non “primaria” di tatuatore, pur essendo comunque presente in vari spettacoli teatrali ed anche in alcuni spot televisivi, uno di questi è tutt’ora in TV.

Da qualche anno è impegnato in un’azienda che si occupa di illuminazione di design, contesto che lo ha visto occuparsi in modo creativo in merito al proprio lavoro. Insomma, oggi Manuele Abate non è più così presente in Tv o al Cinema, ma sembra decisamente felice, circondato dall’affetto della propria famiglia, restando comunque assolutamente legato al mondo dell’estetica e dello spettacolo anche se in prima persona ha evidenziato la non volontà di prendere parte ai vari reality show.