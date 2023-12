Il Gossip in Italia, così come nelle altre nazioni ove esiste questa effettiva forma di informazione, definita “frivola da molti” ma anche assolutamente “necessaria” per molti altri, non può che affidarsi ad alcune situazioni particolari, inerenti alle varie personalità famose ed alle loro vite. Noemi Bocchi, non molto conosciuta prima dell’ufficialità del rapporto sentimentale sviluppato con Francesco Totti, ha visto un nuovo interesse da parte dei media.

In particolare, l’indimenticato capitano della Roma, sposato per molti anni con la fidanzata storica, l’ex letterina Ilary Blasi, oggi affermata conduttrice televisiva, aveva inizialmente negato una crisi che poi si è palesata in modo effettivo alcuni anni fa, con degli straschi importanti anche dal punto di vista della divisione dei beni, che sembra proseguire anche negli ultimi mesi, anche per il lungo rapporto sentimentale che ha contraddistinto la vita dei due.

Noemi Bocchi, la fidanzata di Francesco Totti è divenuta quindi popolare, facendo chiedere a molti quale sia la sua occupazione, cosa fa nella vita oltre ad altri dettagli che sono quasi naturalmente i più cliccati in senso assoluto.

Noemi Bocchi, cosa fa nella vita la fidanzata di Francesco Totti?

Nata a Roma, cresciuta nella zona settentrionale della capitale italiana, si è laureata in Economia Aziendale e Bancaria presso la Lumsa. E’ una affermata, già da qualche anno floral designer, occupandosi di composizioni floreali per tutte le occasioni, dalle feste, alle cerimonie.

E’ stata sposata con l’imprenditore tiburtino Mario Caucci, impegnato soprattutto nel calcio giovanile.

Il matrimonio con Mario è durato alcuni anni in quanto i due si sono lasciati nel 2017 per poi separarsi ufficialmente nel 2019, da lui Noemi ha avuto un maschio e una femmina. Poche informazioni per quanto riguarda la sua famiglia, almeno per il momento, nonostante le naturali curiosità della stampa e dei fans del Pupone, la famiglia della 34enne ha mantenuto una certa forma di privacy.

La frequentazione da parte del numero 10 giallorosso nei confronti della nuova fiamma, poi divenuta compagna effettiva dopo la separazione, abbastanza turbolenta con Ilary Blasi pare essere iniziata nel 2021, inizialmente celata ai più, e poi ufficializzata nei mesi successivi. Alcuni dettagli sono emersi all’interno del documentario basato sulle rivelazioni da parte di Ilary, il discusso Unica pubblicato da Netflix che si è rivelato un enorme successo in termini di diffusione e popolarità che ha fatto senz’altro aumentare nuovamente l’interesse verso la separazione di una delle coppie ritenute indissolubili a lungo, ed a tutti i risvolti ed i dettagli relativi.