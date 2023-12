Memo Remigi, di professione cantante, può vantare una carriera di tutto rispetto, iniziata oltre 60 anni fa, piuttosto importante, che lo ha visto tra le altre cose anche vestire i panni del conduttore radiofonico e televisivo. Da anni era sensibilmente “uscito dalla musica” anche per prendere posto nei vari salotti televisivi, fino all questione legata a Jessica Morlacchi.

Dal 2021 è stato ospite fisso del format di Serena Bertone Oggi è un altro giorno, ma la sua presenza è stata di fatto eliminata proprio dopo aver toccato inopportunamente Jessica Morlacchi all’interno di un “caso” che ha trovato grande rilevanza effettiva al tempo.

Il cantante e conduttore ha rivelato di essere stato successivamente praticamente “messo alla porta” anche da altri format televisivi. Ma cosa fa oggi Memo Remigi?

Memo Remigi, che fine ha fatto dopo lo scandalo Morlacchi

Nativo di Erba, dove è nato nel 1938, Emidio Remigi, detto Memo ha avviato la propria carriera all’inizio degli anni 60, di fatto è ancora in attività, con numerosi album di successo. In passato è stato anche più volte presentatore ed attore di diversi film per la televisione e cinema

Dal 2017 è stato ospite fisso di Propaganda Live e dal 2021, come menzionato è stato costantemente invitato per Oggi è un altro giorno, fino alla puntata del 22 ottobre 2022, quando nelle fasi finali del programma durante un abbraccio finale, ha allungato una mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi che in diretta ha semplicemente scostato l’arto sul proprio fianco. La cosa non è ovviamente passata inosservata da numerosi programmi tv come anche Striscia la Notizia, oltre che da numerosi telespettatori, condizione che ha portato un’accusa di molestie in diretta televisiva, al quale sono seguite i mancati inviti da quel momento in avanti da parte di Propaganda Live e Oggi è un altro giorno.

Il cantante si è successivamente giustificato apostrofando il gesto come “Solita pacchettina sul c**o”, in segno scaramantico e portafortuna, sentendosi a dir poco afflitto per l’esagerazione della reazione della stampa e dei media in generale a fronte di tutto ciò. Nel 2023 ha tuttavia dichiarato che il proprio gesto è stato comunque riprovevole, ammissione di colpa successiva che a suo dire non è stata comunque sufficiente per essere invitato, ed anche le presenze presso format come I Fatti Vostri e Domenica In sono state annullate.

Oggi Memo Remigi, vedovo della sua moglie storica moglie lucia, non risulta più presente in nessun programma televisivo.