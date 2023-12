Il “promesso sposo” di Simona Ventura, Giovanni Terzi, ha annunciato ufficialmente attraverso una recente partecipazione televisiva la volontà di sposare la famosa conduttrice televisiva, durante il prossimo anno. Giovanni Terzi è un nome che non fa parte del mondo dello spettacolo ed è a molti noto proprio per essere da diversi anni il partner di Simona Ventura. Giovanni Terzi da qualche tempo deve fare i conti con una malattia che aveva già colpito la madre.

Giovanni Terzi ha parlato anche della propria vita privata recente, in modo particolare quella antecedente all’incontro con Simona Ventura.

I due si sposeranno la prossima primavera, e questo ha aumentato l’interesse della stampa nei confronti della vita privata di Giovanni Terzi, anche in merito alla sua condizione di salute.

Giovanni Terzi, ecco quale malattia lo ha colpito

Giovanni Terzi è quasi coetaneo con la futura moglie, nata nel 1965, per la precisione il 1° aprile. Giovanni è invece nato il 26 giugno 1964 a Milano, il padre era vicedirettore del Corriere della Sera. Sarà la sua strada, anche se ha fatto anche l’architetto ed è stato anche docente univeritario negli anni scorsi.

Da diversi anni è piuttosto conosciuto anche in TV spesso ospite di format televisivi generalisti come “Mattino Cinque” , “Storie vere” “Unomattina”, e proprio durante l’ultimo episodio di Ballando con Le Stelle ha chiesto ufficialmente alla futura moglie di sposarlo.

Ha rivelato anche recentemente di soffrire di una malattia degenerativa nota come dermatomiosite amiopatica, piuttosto rara che però aveva già colpito la madre. Questa non ha una vera e propria cura, ma attraverso varie terapie, Giovanni riesce a tenerla sotto controllo anche se come da lui stesso rilevato la sua capacità respiratoria è stata quasi dimezzata, oltre ad essere maggiormente esposto ad altre malattie come ischemie ed infarti. Non ha una cura, ed una vera e propria soluzione sarebbe possibile con un doppio trapianto di polmoni, come ha lui stesso rivelato.

Per alcuni anni, dal 2006 al 2011 è stato anche Assessore al Commercio della propria città.

Giovanni Terzi è stato sposato due volte, la prima con l’ex moglie, purtroppo venuta a mancare pochi anni fa, Paola, che lo ha reso padre per la prima volta di Ludovico.

Successivamente aveva sposato nel 2008 Silvia Fondrieschi, con la quale aveva già avuto, nove anni prima, un figlio di nome Giulio Antonio, negli anni successivi, a partire dal 2017, una frequentazione con Simona Ventura, rapporto ufficializzato l’anno successivo.