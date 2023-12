La vicenda di Chiara Ferragni, che ha assunto un ruolo centrale nel video di scuse diffuso in seguito alla multa inflitta dall’Antitrust per la questione Balocco, continua a essere il tema più discusso in queste ultime ore. Questo dibattito si è esteso oltre i confini dei social media, facendo eco nei principali notiziari e nei programmi di intrattenimento delle reti generaliste.

Programmi di punta come La Vita in Diretta su Rai1 e Pomeriggio 5 su Canale 5 hanno dedicato un’ampia porzione del loro spazio al caso, con Alberto Matano e Myrta Merlino, insieme agli ospiti delle varie dirette del 18 dicembre 2023, che hanno fornito commenti approfonditi e analisi dettagliate della situazione. La complessità dell’incidente e le sue implicazioni sono state al centro di una discussione articolata e approfondita, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su questo controverso episodio.

Cesara Buonamici: ecco la sua opinione sulla faccenda di Chiara Ferragni

Cesara Buonamici ha espresso alcune perplessità sulla situazione, dichiarando nel salotto di Canale 5: “Senza dubbio, Chiara Ferragni ha causato un danno a se stessa, ma ora cerca di rimediare con l’offerta significativa di un milione all’ospedale”. La giornalista ha iniziato la sua riflessione sottolineando la generosità di questa mossa, ma ha anche notato una possibile astuzia in essa, un tentativo di recupero. Ha evidenziato il sospetto generato non solo su Chiara Ferragni ma anche su altri professionisti del suo settore.

Rispondendo a Eleonora Giorgi, che difendeva la totale buona fede espressa nel video di scuse, Buonamici ha aggiunto: “Le scuse sono indubbiamente importanti e necessarie, ma in ogni caso, Chiara paga per il danno subito. Più grande è il danno, più caro si paga l’errore, ma questa vicenda non si conclude qui. Potrebbe lasciare dubbi su altri individui. Un consiglio generale è opportuno: l’avidità è una cattiva consigliera.”

La vicenda sembra non concludersi qui: oggi Selvaggia Lucarelli, che l’anno scorso sollevò per la prima volta dubbi sulla trasparenza della collaborazione tra Ferragni e Balocco, ha pubblicato un’inchiesta sulle uova di Pasqua x Dolci Preziosi, lanciate nel 2021 e nel 2022 a sostegno del progetto benefico ‘I Bambini delle Fate’, fondato da Franco Antonello, padre di Andrea, un ragazzo con autismo noto in televisione. L’inchiesta sembra ricalcare lo stesso schema utilizzato per i pandori Balocco.

“Durante la stesura di questo articolo e dopo aver contattato Dolci Preziosi e ‘I Bambini delle Fate’, risulta che Chiara Ferragni stia misteriosamente cancellando numerosi post con le uova pasquali sia del 2021 che del 2022 dai suoi social”, afferma Lucarelli. “Sembrava sperare di poter distogliere l’attenzione e di poter pubblicare il prossimo tour della sua nuova dimora da milionaria, in attesa del lancio della ‘zucca di Halloween griffata Chiara Ferragni’, da cui, ovviamente, avrebbero tratto beneficio i bambini. I suoi bambini.”