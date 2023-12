E’ sicuramente Flavio Briatore una delle principali personalità, anche divisive del contesto conosciuto del nostro paese, dirigente sportivo e sicuro imprenditore di successo, a lungo è stato legato soprattutto alla Formula 1 con la scuderia Benetton poi divenuta Renault, oltre che con i diversi locali di successo come il Billionaire che è anche un brand. A lungo l’impreditore è stato legato con l’ex showgirl Elisabetta Gregoraci dal 2008 al 2017, i due sono stati “visti” attraverso i social media entrambi nella medesima località in Keyna così da potersi godere assieme al figlio Natan Falco, le vacanze di Natale.

E’ una vera abitudine che prosegue anche da quando i due hanno deciso consensualmente di separarsi, condizione che conferma una forma di rispetto reciproco nonostante Elisabetta abbia deciso di legarsi con un’altra persona. Attraverso il proprio profilo social Flavio Briatore è stato anche una foto in particolare dove appare visibilmente dimagrito.

I commenti non hanno tardato ad arrivare, alcuni anche molto critici, altri preoccupati sulla sua salute.

Flavio briatore, sono in molti a preoccuparsi: ecco perche’

ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Proprietario di vari locali come il Twiga, gestito da Daniela Santanchè, attuale Ministro del turismo della Repubblica italiana, Briatore ha anche varie forme di interesse in altre zone del mondo, e di recente ha effettuato diversi post mentre è al lavoro, occupandosi anche attivamente della pulizia dei locali. Per molti però questa è solo “pubblicità ingannevole”, in quanto risulta essere solo un modo per evidenziare la propria capacità lavorativa.

L’imprenditore da sempre critico con le nuove generazioni in ambito lavorativo ma anche con diverse forme di classi politiche (è generalmente legato al centrodestra, pur non facendo parte di alcun partito ufficialmente), resta una personalità divisiva che però non lo ha fermato anche nel voler “commentare” con una frecciata quanto accaduto a Chiara Ferragni con lo scandalo del pandoro griffato, con un post dove viene ritratto mentre lava dei tappeti con una spazzola, intitolando il post “Olio di gomito”.

E’ però la seguente foto ad essere stata molto commentata, in quanto l’ex team manager di Benetton ha da come si è compreso, fatto ricorso ad una forma di dieta intermittente che lo ha privato di diversi chili, facendolo quindi dimagrire molto.

Per molti però è una forma fisica fin troppo “snella” e più di qualche commentatore si è addirittura preoccupato per la sua salute, come si nota dai commenti.