Sale di nicotina vs nicotina a base libera

Quando si passa dal fumo allo svapo, ci potrebbe essere molta confusione nel determinare quale dispositivo e liquido per sigaretta elettronica utilizzare. Il volume potrebbe intimidire, motivo per cui abbiamo creato questa guida per aiutarti a comprendere la differenza tra nicotina a base libera e sale di nicotina.

Quando bisogna decidere tra i due, le persone spesso chiedono se il sale di nicotina è migliore della nicotina a base libera, se svapare il sale fa male, su quanta nicotina c’è nel liquido a base libera e su come si converte il sale di nicotina in nicotina a base libera.

Cosa è il sale di nicotina?

Il sale di nicotina ha la stessa forma della nicotina presente nel tabacco. I sali di nicotina sono costituiti dallo stato naturale della nicotina una volta miscelata con un liquido, creando quello per sigaretta elettronica.

Rispetto alla nicotina distillata nei tipici E-Liquid, la nicotina contenuta nel sale viene facilmente assorbita nel flusso sanguigno. Sono il modo più efficace per fornire nicotina al tuo corpo.

I sali di nicotina sono più facili da inalare grazie alla loro biocompatibilità. Le persone hanno spesso affermato che i colpi alla gola sono molto più fluidi e possono utilizzare liquidi più potenti, il che significa che possono vaporizzare nicotina più forte in modo più confortevole.

Svapare il sale di nicotina fa male?

Comprensibilmente, alcune persone sono caute nei confronti dei nuovi prodotti nel mercato dello svapo, soprattutto quando ci sono così tante nuove versioni innovative su base regolare.

A parte le proprietà che creano dipendenza, i sali di nicotina sono sicuri quanto la nicotina a base libera. Se sei propenso a utilizzare dosi più basse di nicotina, non dovresti preoccuparti di scegliere i sali di nicotina rispetto alla base libera.

Sebbene il sale di nicotina sia sicuro, è meglio sapere che crea dipendenza. I succhi vaporizzati contenenti sale di nicotina possono creare maggiore dipendenza a causa delle maggiori concentrazioni di nicotina. Quando provi il sale di nicotina, è meglio iniziare con dosaggi più bassi.

Cosa è la nicotina a base libera?

La nicotina convenzionale è nota come nicotina a base libera. È la nicotina originale presente nell’E-Liquid. Fornisce un colpo alla gola più consistente. Per alcune persone, ciò può rivelarsi un po’ troppo potente con concentrazioni di nicotina più elevate.

La nicotina a base libera da una sensazione più dura alla gola, soprattutto a dosaggi più elevati; generalmente è adatto ai vapers che apprezzano la sensazione o amano svapare poco e più spesso.

La base libera implica la conversione della nicotina dal suo stato naturale di sale in una forma molto più pura. Questa conversione aumenta la potenza senza influire sulla dose, motivo per cui è diffusa tra i vapers poiché è una soluzione più conveniente.

Quanta nicotina c’è nella base libera?

I dosaggi di nicotina nella maggior parte dei Paesi vanno da 0 mg a 20 mg; superate queste dosi, viene classificata come illegale. I punti di forza della nicotina a base libera includono:

0 mg

3 mg

6 mg

12 mg

18 mg

Come si converte il sale di nicotina in nicotina a base libera

A tutti gli effetti, il sale di nicotina e la base libera sono intercambiabili. Se utilizzi sale di nicotina da 3 mg, utilizzerai la nicotina a base libera da 3 mg. La forza della nicotina è la stessa. Tuttavia, ci sono alcuni altri fattori da considerare:

La potenza del tuo vaporizzatore: meno potenza, meno vapore .

. Colpo alla gola: il colpo alla gola con la nicotina a base libera è più intenso rispetto al sale di nicotina.

Tasso di assorbimento: poiché il sale di nicotina viene assorbito molto più rapidamente degli E-Liquid a base libera, può apparire più intenso, ad esempio 20 mg di sale di nicotina sembreranno più forti di 20 mg di base libera.

Quindi, quando passi dal sale di nicotina alla nicotina a base libera, dovrai tenere a mente il colpo alla gola. Spesso è meglio iniziare con un livello basso di nicotina e poi aumentare.

Durante uno studio, sia i non fumatori che gli ex fumatori hanno riscontrato che i prodotti a base di sale di nicotina sono più attraenti rispetto a quelli a base libera. Uno studio condotto di recente ha inoltre suggerito che il sale di nicotina è molto più efficiente nel fornire nicotina.

I benefici del sale di nicotina

Ecco quali sono i benefici del sale di nicotina:

Colpo alla gola più rapido ed efficiente: il sale di nicotina può fornire una dose di nicotina in 6-7 secondi , una velocità simile alle sigarette.

, una velocità simile alle sigarette. Tecnicamente più economici: sebbene il sale di nicotina è più costoso, sono molto più efficienti nel fornire nicotina, il che può tradursi in una minore vaporizzazione .

. Migliore durata di conservazione: il sale di nicotina è chimicamente più stabile rispetto agli E-Liquid convenzionali, si conserva meglio, dura più a lungo e la qualità della nicotina non decade.

e la qualità della nicotina non decade. Colpo in gola più fluido: l’aggiunta di acido benzoico per uso alimentare consente alla nicotina di essere assorbita in modo molto più efficiente per un colpo più fluido e un’ondata di nicotina istantanea.

I vantaggi della nicotina a base libera

Ecco invece quali sono i vantaggi della nicotina a base libera:

gestisce bene i profili aromatici complessi ;

; alcuni ex fumatori preferiscono l’effetto aggiuntivo del colpo alla gola;

gli E-Liquid a base libera possono essere utilizzati per lo svapo bocca-polmone e direttamente al polmone;

e direttamente al polmone; lo svapo diretto al polmone e sub-ohm produce nuvole spesse e soffici;

produce nuvole spesse e soffici; prezzo economico.

In definitiva, l’E-Liquid migliore dipende dalle preferenze personali. Se ti consideri più un “cacciatore di nuvole”, quindi hai un bisogno particolarmente forte di nicotina, allora l’opzione migliore sarebbe E-Liquid a base libera.

Se preferisci una più ampia varietà di sapori, la soluzione migliore sarebbe la base gratuita. Tuttavia, se hai un bisogno di dosi più forti di nicotina, allora saresti più adatto al sale di nicotina.