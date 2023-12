Crescere sotto il costante scrutare dei media è stato un percorso difficile per Eugenie di York, che ha subito più volte, sia nell’adolescenza che nell’età adulta, body shaming e critiche sul suo stile. La principessa, secondogenita di Sarah Ferguson e Andrea di York, ha affrontato apertamente questi temi nel podcast Table Manners, rivelando come il giudizio costante abbia influenzato persino la sua relazione con il cibo.

Parlando della sua esperienza, Eugenie ha condiviso: “Suppongo che succeda a chiunque se sei sotto gli occhi del pubblico. Immagino che nella nostra famiglia succeda a quell’età in cui hai 13 anni e porti quello stupido taglio di capelli a scodella e sei un po’ paffuto e… sai, tutti i ragazzi ti bullizzano, quel genere di cose.” Questi ricordi di un’adolescenza complicata continuano a lasciare il segno, motivo per cui Eugenie ha trovato rifugio in Portogallo, dove attualmente risiede con suo marito, Jack Brooksbank.

Eugenie di York: racconta la sua vita sotto i riflettori

“Il Portogallo è il mio sogno perché posso andare al supermercato con la mia tuta da ginnastica e i capelli raccolti sulla testa e non preoccuparmene: non importa a nessuno,” ha sottolineato Eugenie, evidenziando come questo cambiamento di scenario le abbia offerto una libertà ristoratrice e una fuga dalla pressione mediatica che ha dovuto affrontare in passato.

Il culmine irraggiungibile si verificò durante le nozze di William e Kate nel 2011, quando Eugenie e sua sorella maggiore Beatrice furono crudelmente paragonate alle sorellastre di Cenerentola a causa dei loro look. Questo attacco suscitò l’indignazione di Sarah Ferguson, ora attivamente impegnata nella lotta contro il bullismo. Nel corso di un’intervista nel 2019, la duchessa affermò: “Lottano continuamente contro il cyber bullismo e la pressione dei media. È un problema davvero grave e dobbiamo affrontarlo.” Oggi, le figlie di Sarah ne discutono apertamente quando possibile, ma quei momenti difficili sono ormai alle spalle.

La maggiore delle due si è ritirata dalla scena pubblica, mentre Eugenie, più attiva sui social media, ha trovato la sua voce. La duchessa sottolinea come le ragazze abbiano superato quelle critiche, ma la consapevolezza dei problemi legati al bullismo e alla pressione mediatica le ha motivate a sollevare la questione quando possono.

A cinque anni dalla sua unione con Jack Brooksbank, la principessa Eugenie ha aperto un affascinante scrigno di ricordi condividendo un video che svela i dietro le quinte del suo regale matrimonio. In un’inusuale eccezione alla norma, il video si conclude con un tenero scorcio dei suoi figli, August ed Ernest, che fino a questo momento erano stati accuratamente preservati dal raggio mediatico.

Attualmente, la principessa conduce una vita tra Londra e il Portogallo, condividendo il quotidiano con il marito e i due piccoli. August, di due anni, e l’ultimo arrivato, Ernest, nato lo scorso maggio, rappresentano il prezioso fulcro della sua esistenza, una parte intima che è rimasta in gran parte al di fuori della luce dei riflettori.