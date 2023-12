Da giorni ormai, Chiara Ferragni è sotto i riflettori per la complessa situazione delle sponsorizzazioni ingannevoli. Per la Ferragni emergomo profondo segnali di un profondo trauma psicologico che sta impattando significativamente la sua vita. Secondo fonti, vicino all’imprenditrice pare proprio che stia attraversando un momento estremamente difficile, tanto da essere descritta “distrutta” e isolata in casa da diversi giorni, da un suo caro amico.

Massimo Di Giannantonio, l’ex presidente della Società Italiana di Psichiatria, ha anche fornito una prospettiva professionale su questa vicenda, andando così a sottolineare, dal punto di vista psicologico che ci troviamo di fronte a una manifesta sofferenza, la cui gravità è direttamente proporzionale al peso attribuito dall’influencer alla propria immagine. Di Giannantonio sottolinea anche che quando l’immagine assume un ruolo predominante nella vita di un individuo, gli effetti psicologici negativi diventano praticamente inevitabili.

Caso Ferragni-Balocco: parla lo psichiatra

La situazione che sta vivendo la Ferragni, non solo fa capire la complessità del mondo digitale e delle responsabilità degli influencer, ma va a sollevare anche Delle importanti riflessioni sulle implicazioni psicologiche delle dinamiche dell’era dell’immagine e dell’iperconnettività.

Il dottor Massimo Di Giannantonio inoltre, mette in luce come Chiara Ferragni abbia non solo centrato il proprio business sull’apparire, ma da ciò si capisce anche come abbia curato la sua immagine sui sociale e che abbia eretto tale aspetto come fondamento delle relazioni, sia familiari che sociali e commerciali. Secondo Di Giannantonio, per la Ferragni l’immagine assume sicuramente un ruolo molto importante nella definizione della sua vita psichica e relazionale, costituendo un elemento preponderante nel funzionamento del suo apparato mentale.

Il trauma che attualmente sta attraversando è percepito come profondamente grave e estremamente doloroso, manifestando conseguenze evidenti come il ritiro momentaneo, il silenzio e la distanza dal suo mondo “esposto”. Le persone vicine a Ferragni, indipendentemente dalle ragioni che hanno scatenato il trauma, riferiscono di una fase di sofferenza tangibile.

Secondo il dottor Di Giannantonio, questo momento critico, auspicabilmente superato positivamente nel prossimo futuro, sottolinea l’appello della coppia e del marito di Ferragni sulla cruciale necessità di preservare, proteggere e difendere la salute mentale di ognuno di noi, basandosi sulle loro dolorose esperienze personali. La situazione mette in risalto l’importanza di affrontare le sfide psicologiche nel mondo digitale e sottolinea la necessità di un equilibrio sano tra la vita online e il benessere mentale.