Roberto Bolle non ha certo bisogno di molte presentazioni essendo uno dei ballerini più famosi in Italia nonchè una delle personalità che maggiormente ha dato risalto a questo mestiere nel nostro paese, diventando uno dei principali rappresentanti di questa disciplina nel nostro paese, e riuscendo nel corso del tempo anche ad imporsi come presentatore molto affermato. Anche se è molto riservato in merito alla propria vita personale, anche il fidanzato e compagno di vita di Roberto Bolle è decisamente conosciuto e famoso.

Seppur in altri ambiti rispetto a Roberto, anche il compagno infatti è riuscito ad imporsi come pochi in un contesto lavorativo estremamente competitivo.

I due raramente si lasciano fotografare assieme pur avendo una relazione oramai conosciuta, seppur non ancora ufficializzata dal diretto interessato da molto tempo

Roberto bolle, sai chi è il fidanzato? E’ molto famoso

Ballerino classe 1975, Roberto Bolle, talento purissimo evidente fin da quando era solo un bambino, a soli 11 anni entra alla scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, notato da diversi esponenti estremamente conosciuti di quest’ambito e nel corso degli anni, fin dalla gioventù da poco più che maggiorenne è riuscito ad imporsi in modo particolare in ruoli importanti, anche nell’ambito televisivo. Inoltre oggi resta l’étoile in carica insieme a Nicoletta Mann.

Bolle, ogg 48enne, è seppure “non ufficialmente” legato ad un noto stilista inglese, Daniel Lee, di 37 anni di età. Poco noto al grande pubblico italiano, Lee è invece molto conosciuto nell’ambito della moda, essendo uno stilista molto conosciuto, essendo oggi a capo della celebre casa di moda Burberry.

I due non hanno mai ufficializzato la relazione e spesso per obblighi lavorativi sono costretti a vivere una relazione a distanza: sono stati avvistati per la prima volta 3 anni fa, ma non si conoscono i principi di una relazione sentimentale.

Sicuramente una coppia poco mondana, che di recente, alcuni mesi fa anche durante le vacanze estive, sono stati ripresi a Capri ed in altri luoghi del nostro paese.