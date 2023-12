Nel suggestivo quartiere Arcella di Padova, la creatività dell’artista EvyRein ha preso forma in un murale che funge da eloquente cronaca visiva sulla controversa vicenda dei Ferragnez, concentrandosi sul complesso intreccio noto come “pandoro-gate”, nel quale Chiara Ferragni è al centro dell’attenzione. Quest’opera, impreziosita dalla freschezza tipica delle creazioni ispirate all’attualità di EvyRein, si staglia maestosa lungo la via Pirano, diventando un punto di riflessione nel tessuto urbano.

Al cuore delle attuali conversazioni, il “pandoro-gate” ruota attorno al coinvolgimento di Chiara Ferragni in una delicata questione legata alla vendita benefica di pandori, volta a sostenere finanziariamente l’ospedale Regina Margherita di Torino. L’Antitrust ha portato ad una multa di milione di euro per l’influencer, oltre a quella della rinomata casa dolciaria Balocco, appunto responsabile della promozione del pandoro.

Ferragnez: comparso a Padova, nuovo murales contro di loro

Queste indagini sono dovute al fatto che questi dolci sono stati venduti ad un prezzo superiore rispetto al loro valore normale, creando così l’illusione che l’acquisto di esso avrebbe portato a donare la restante parte a favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Il murale di EvyRein, quindi, si configura come un’opera d’arte che va oltre la superficie, riflettendo e commentando questo intricato capitolo della vita pubblica con la sua potente espressione visiva e simbolica, suscitando la riflessione dei passanti.

Chiara Ferragni però, è stata accusata anche di un altro evento simile, ovvero le uova di Pasqua Dolci Preziosi, ma ciò è ancora in fase iniziale e privo di indagati o ipotesi di reato ben delineate.

Le indagini ruotano intorno all’ipotesi di

reato di frode in commercio. L’inchiesta appunto punta a scrutare attentamente le dinamiche di questi scambi finanziari, cercando di comprendere se siano avvenuti in maniera trasparente e conforme alle normative vigenti. Con il fascicolo aperto sulle uova di Pasqua Dolci Preziosi, la trama delle indagini si arricchisce di nuovi dettagli, gettando luce su una vicenda intricata che coinvolge sia l’influencer che le dinamiche commerciali delle aziende coinvolte.

Mentre Chiara Ferragni mantiene un profilo social in silenzio, a Padova ha fatto la sua comparsa un murale intrigante che raffigura l’influencer passeggiare mano nella mano con un pandoro Balocco. Sovrastante l’immagine, la scritta “Attenzione pickpocket” avverte i turisti sulla presenza di borseggiatori. Intitolato “Il malinteso”, questo murale è frutto della creatività dello street artist Evy Rein, lo stesso che ha precedentemente realizzato un’opera con la premier Meloni e Matteo Messina Denaro.