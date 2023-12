Attore decisamente prolifico, Giulio Scarpati ha all’attivo una gavetta decisamente interessante quanto importante dal punto di vista recitativo che ha lo ha visto prendere parte a numerosi ruoli sia in film che in prodotti seriali per la televisione. A lungo il ruolo più comune di Giulio Scarpati è stato quello di Lele, uno dei personaggi decisamente longevi di Un Medico in Famiglia, fortunata serie italiana dall’ottimo successo. A distanza di vari anni dalla fine della fiction molti lo conoscono ancora con il personaggio di Lele.

Ma cosa fa oggi Giulio Scarpati, e quali sono le sue forme di progetto attoriale per il prossimo futuro? L’attore nato a Roma ha anche un importante ruolo al di fuori dell’ambito mainstream ed anche presidente del sindacato degli attori da anni.

Di recente l’attore ha anche confermato di non voler più ritornare anche in una forma di piccolo ruolo in una sorta di “revival” di Un Medico in Famiglia, essendo oramai passato troppo tempo.

Giulio Scarpati, che fine ha fatto lele di un medico in famiglia? Eccolo oggi

Nato come detto a Fondi, da una famiglia di origine napoletana e di fondi (ha anche ascendenze svizzere), da adolescente ha iniziato ad imporsi nell’ambito attoriale prendendo parte al laboratorio teatrale “Il Vivaio” imponendosi in uno studio attoriale tra gli anni 70 e 80 avendo poi esordito al cinema già dal 1974 con Sangue più fango uguale logos passione, mentre nel decennio successivo arriverà il debutto in TV. Nel 1998 diventa uno dei volti più riconoscibili de Un Medico in Famiglia, ruolo che mantiene per due anni, decidendo poi di abbandonarlo, eccezion fatta per l’ultima comparsa nel 2016.

Lo scorso decennio si è impegnato anche alla scrittura di un libro dedicato alla madre, edito da Mondadori, chiamato Ti ricordi la casa rossa? – Lettera a mia madre dedicato al genitore scomparso a caus dell’Alzeheimer

Di recente ha un po’ diradato le proprie collaborazioni sul grande e piccolo schermo, trovando una continuità importante a teatro, condizione attoriale che preferisce e che negli ultimi anni ha visto una vera e propria attività in aumento: nel 2023 ha preso parte alla rappresentazione in formato Musical di Billy Elliot.

E’ piuttosto riservato in merito alla propria vita personale, ma si sa che è sposato da molti anni con la regista di teatro Nora Venturini, ed ha due figli.