In questo primo Natale senza Victor Allen, con cui Tiziano Ferro ha recentemente messo fine alla relazione, e nel quale non farà ritorno in Italia, precisamente a Latina, la sua città natale, il cantante si apre al pubblico con un video su Instagram. Tiziano Ferro ha espresso apertamente le sue emozioni, facendo capire che non passerà il Natale con i suoi figli, che attualmente vivono con lui a Los Angeles.

Nel video, Tiziano Ferro si è svelato apertamente, dicendo che sta avendo difficoltà a ricominciare e ad affrontare questo nuovo periodo, non sapendo affrontare neanche le sue abituali attività artistiche. “Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, ma è un anno un po’ particolare”, afferma senza filtri. Ha aggiunto anche che ultimamente non riesce a cantare, scrivere o creare musica, dato che appunto si trova in una fase delicata della sua vita e ciò lo sta influenzando molto soprattutto da un punto di vista emotivo.

Tiziano Ferro: primo Natale senza Victor Allen

Come possiamo constatare si tratta di un periodo estremamente difficile per il nostro amato cantante, che ci ha sempre fatto emozionare con le sue canzoni. Sempre molto social, condivide questo momento con i suoi seguaci.

Tiziano Ferro ha anche condiviso varie riflessioni con il pubblico, soprattutto sua recente esperienza artistica e sulle sfide personali che sta affrontando. Ha appunto fatto sapere che ha appena registrato una performance con la talentuosa Elisa, esprimendo il suo entusiasmo per l’evento. Tuttavia, dopo quell’esibizione, Ferro sperimenta un improvviso mutamento: la sua voce lo abbandona per un periodo. Diventato così un episodio di consapevolezza per il cantante, così da comprendere di più il suo corpo e la sua voce richiedono rispetto e attenzione.

Nonostante queste sfide, Tiziano Ferro affronta la situazione con positività, vedendo la possibilità di una rinascita dopo un periodo di difficoltà. Queste parole sottolineano la sua volontà di guardare al futuro con speranza e di condividere nuove esperienze con il suo pubblico.

Ferro riconosce l’unicità di questo anno, caratterizzato da sfide e difficoltà, ma si sforza di mantenere un atteggiamento positivo. “Non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia siete voi, sono i miei bambini. È semplicemente un Natale diverso,” dichiara, evidenziando il suo legame con il pubblico e la sua famiglia come fonte di forza e ottimismo in questo periodo festivo.

Il cantante, visibilmente commosso, rivolge parole cariche di significato: “Questo Natale sarà memorabile, un momento in cui la musica non risuona insieme, ma che renderà ancor più speciale il ritorno al canto condiviso. In questo viaggio impetuoso, non desidero altre compagnie se non la vostra. Quest’anno è un Natale di rinascita. Auguro a tutti un sereno Natale e un prospero anno nuovo. Vi tengo nel cuore.”