E’ sicuramente Forum, uno dei programmi di casa Mediaset più longevi ed apprezzati delle reti private televisive italiane, grazie a volti divenuti molto famosi come Rita Dalla Chiesa, che è stata a lungo conduttrice (oggi il ruolo è da circa 10 anni di Barbara Palombelli) oltre che numerosi altri personaggi come l’iconico magistrato, che è stato il giudice che emetteva le “sentenze” Santi Licheri, ed una formula che pur essendo cambiata decisamente poco, è stata un successo importante. Una delle principali critiche mosse nei confronti del programma è legato alla genuinità dello stesso, al punto che dubbi in merito all’utilizzo di attori sono stati da sempre molto presenti, al punto che alcuni continuano a pensare che si tratti di un format pieno di attori.

A rivelare da tempo la verità in merito è stata la stessa conduttrice Barbara Palombelli, interpellata da diverse testate in merito che ha confermato la non totale genuinità del format che è un successo da quasi 40 anni.

Lo share di Forum è infatti sempre sostenibilmente alto e pur non essendo tra i programmi di punta ha sempre una media che non si discosta dal 20 % di share. Ma è “tutto vero”?

Forum, i partecipanti sono attori? Ecco la dichiarazione di Barbara Palombelli

Il programma è ovviamente una forma di versione “edulcorata” di una vera causa, e circa l’80.90 % delle storie non è interpretata dalle persone che hanno effettivamente un contenzioso di qualsiasi genere in atto. Le cause, ossia le situazioni, sono vere ma quasi sempre sono interpretate da degli attori, ossia dei figuranti, che presentano alcune peculiarità fisiche delle persone che hanno avuto una vera e propria forma situazione problematica, recitata proprio dagli attori.

Quindi si tratta quasi sempre di situazioni vere, però interpretate da figuranti, che seguono una parte con tanto di situazioni scritte simili a veri e propri copioni.

Questi sono generalmente utilizzati per singole situazioni ma possono essere anche riutilizzati per “cause” diverse in mesi o anni successivi.

Per la maggior parte delle situazioni esiste un vero e proprio casting, e raramente il programma si è trovato ad assoldare attori professionisti, spesso sono semi professionisti o comparse in piccoli ruoli. La cosa curiosa è legata alla “genuinità” del tutto, anche se non viene espressivamente riportata da nessuna parte in maniera così esplicita, durante il programma, la veridicità effettiva delle situazioni oppure no.