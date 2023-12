Non ha bisogno di molte presentazioni, ma Elisa Isoardi nonostante la prolifica attività di conduttrice e personaggio televisivo viene spesso legata soprattutto alla vita privata, pur essendo una personalità piuttosto riservata. Si è “sbottonata” di recente presso la stampa e vari programmi televisivi parlando anche dell’ipotesi, velata da tempo, di un nuovo compagno.

La carriera di Elisa Isoardi è iniziata molto presto e pur avendo trovato quasi immediatamente un certo seguito nell’ambito della moda, si è imposta anche come conduttrice.

E’ stata legata ad alcune personalità, la più famosa è sicuramente stata quella di Matteo Salvini, segretario della Lega da alcuni anni.

Elisa Isoardi, nuovo compagno in vista? Ecco le sue parole

Classe 1982 nata a Cuneo, ha preso parte a vari concorsi di bellezza che l’hanno vista immediatamente protagonista aggiundicandosi anche il 5° posto ad un’edizione di Miss Italia (aveva partecipato avendo vinto “Miss Valle D’Aosta” ) e vincendo Miss Muretto e classificandosi come Miss Aosta.

Dopo essere cresciuta in Piemonte, si è trasferita nella capitale dove is è diplomata presso il Teatro drammatico presso la scuola sperimentale “Agorà” e nei primi anni 2000 ha iniziato ad imporsi con successo come modella.

Poco dopo ha iniziato a condurre programmi televisivi ed ha preso parte a vari spot e videoclip. Ha legato il proprio nome a format come Sabato & Domenica con annessi spinoff e Linea Verde oltre a La Prova del Cuoco.

In contesti temporali più vicini ha preso parte a Ballando con le Stelle, dove ha dovuto ritirarsi in anticipo per un problema all’occhio, ed ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, anche se a causa di un infortunio ha dovuto dare forfait prima della fine naturale dell’esperienza.

E’ stata legata dal 2015 al 2018 al senatore nonchè segretario della Lega Matteo Salvini, una relazione inizialmente tenuta molto all’oscuro della stampa poi confermata da lei stessa nel 2016. La fine del rapporto è stata imputata all’attività prettamente impegnativa di Matteo Salvini ed anche al lavoro della conduttrice, che ha portato i due a non potersi e volersi prendersi cura dell’altro.

Successivamente Elisa Isoardi è stata legata brevemente con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, anche se il rapporto anche in questo caso è finito anzitempo, nel 2020.

Di recente la conduttrice ha annunciato di essere single e di essere profondamente felice, non essendo alla ricerca di un compagno.