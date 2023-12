Volto conosciutissimo del mondo del cinema e dello spettacolo italiano, Terence Hill, attore che a dispetto del nome è italianissimo, da oltre 50 anni attivo come attore in tantissimi film, molti dei quali divenuti dei cult assieme all’indimenticato Bud Spencer, ha avuto una vera e propria seconda giovinezza grazie al prolifico ruolo di Don Matteo nell’omonima serie italiana.

Nella più recente stagione, dopo oltre 20 anni (la serie è iniziata nel 2000) il ruolo di Terence Hill che ha portato una nuova popolarità anche di questo tipo di fiction in Italia, è stato sostituito da un altro, il che ha portato alla definitiva uscita di scena del cast del noto attore. Il ruolo principale è stato preso da Don Massimo, interpretato da Raoul Bova.

Ma cosa fa oggi Terence Hill, a distanza di oltre un anno dalla fine della fortunatissima esperienza seriale italiana?

Terence Hill, ecco cosa fa oggi dopo “Don Matteo”

Terence Hill, che in realtà si chiama Mario Girotti, classe 1939 ha iniziato molto presto a recitare: il suo debutto al cinema è datato addirittura 1951 con Vacanze col gangster. Secondogenito di tre figli, ha origini tedesche da parte di madre ed ha vissuto la prima parte della propria vita proprio in Germania, poi con la fine della seconda guerra mondiale il futuro attore si è trasferito con la famiglia in Italia.

Dagli anni 60 ha utilizzato lo pseudonimo di Terence Hill ed è sicuramente il 1967 uno degli anni più importanti: conosce il futuro amico e collega Bud Spencer, con il quale recita in Dio Perdona…io no! il primo film di una serie estremamente apprezzata ancora oggi, e nello stesso anno conosce anche Lori Zwicklbauer, statunitense di origini tedesche che ha sposato poco dopo e che ancora oggi è la sua consorte. Tra i film più famosi interpretati dall’attore nato a Venezia figurano opere come “Lo chiamavano Trinità” e “Altrimenti ci arrabbiamo!”, che hanno reso assieme a tanti altri, il nome di Terence Hill estremamente popolare anche all’estero.

Dalla moglie ha avuto un figlio nel 1969 ed ha anche adottato un altro figlio, Ross Hill, nato nel 1973 ma deceduto nel 1990 a causa di un incidente stradale.

Oggi l’attore è ritornato negli Stati Uniti dove risiede stabilmente con la famiglia. Non ha però abbandonato del tutto il mondo del cinema, essendo comunque sceneggiatore e produttore.