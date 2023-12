E’ stato un finale di 2023 ed un Natale non sicuramente dolcissimo per la più nota e seguita influencer d’Italia nonchè una delle principali imprenditrici impegnate anche nel sociale, ovviamente Chiara Ferragni che è stata profondamente toccata sia emotivamente ma anche dal punto di vista della fama che l’ha vista sempre essere un personaggio molto divisivo ma popolare, a causa dello “scandalo” del Pandoro Gate, ossia l’oramai conosciuta dinamica che ha portato l’influencer a dover pagare una multa presso l’Antitrust per pubblicità ingannevole.

Dopo un oramai virale video di scuse e di ammenda, Chiara Ferragni è quasi completamente scomparsa dai social per diversi giorni ed anche la stampa ha iniziato ad interrogarsi sulla prossima “mossa” o risposta relativa a quest’ambito.

Il “caso Balocco” che ha visto una partnership con la famosa casa produttrice di panettoni e pandori tra gli altri, sembra aver un nuovo

Chiara Ferragni, trovato il “colpevole” del Pandoro gate

Dopo la prima segnalazione dell’Antitrust in merito ai famosi pandorid dello scorso anno, Chiara Ferragni ha deciso di contribuire con un ammontare di circa 1 milione di euro presso il medesimo ospedale dal quale aveva dichiarato attraverso la campagna marketing di aver effettuato una collaborazione benefica.

Donazione che non era però stata registrata e non risultava effettivamente legata dalla vendita dei prodotti come invece è stato velato, condizione che ha portato allo sviluppo di una multa che però è stata impugnata dalla stessa influencer. Pochi giorni dopo è stata palaesata una dinamica molto simile anche per le successive Pasqua benefiche per Dolci Preziosi concepite attraverso quest’altra collaborazione con una società esterna dolciaria.

Per evitare una frode in commercio, valutazione dell’accusa sviluppata da uno dei PM impiegati sul caso, anche se sono in molti a vedere nel metodo comportamentale della Ferragni la ricerca di un metodo per provare a “ripulire” la propria figura e come riportato anche da diverse fonti giornalistiche, il marito Fedez sarebbe stato all’oscuro dell’importo guadagnato dalla vendita del pandoro da parte della consorte.

E’ stato anche chiesto il Fabio Maria Damato considerato uno dei manager responsabili della comunicazione, oltre che colui che avrebbe consigliato a Chiara Ferragni di devolvere immediatamente il milione come ammissione di colpa, proprio il manager sarebbe stato considerabile da parte di Fedez “colpevole” di tale mossa.