Figura di spicco della comicità durante gli anni 80 e 90, cantante ma anche scrittore e regista, oggi 70enne, Francesco Salvi è un po’ uscito dal “giro” del mainstream pur restando assolutamente legato ad un mondo che sicuramente ha dato tanto all’attore nativo di Luino, provincia di Varese, e che comunque continua ad essere parte integrante nella sua vita.

Da giovanissimo ha debuttato nel mondo del cinema ma è con la diffusione di programmi come Drive In che l’attore lombardo, nato 1953 ha avuto un vero e proprio seguito nel mainstream, intepretando vari personaggi nel programma in questione, durante gli anni 80.

Non tutti sanno alcune curiosità particolari del suo passato, neanche troppo lontano, come l’aver conseguito una laurea presso il Politecnico di Milano in Architettura ed aver fatto l’assistente professore per un certo periodo. Ma lui stesso ha anche narrato un episodio capitato anni fa dove è stato portato a “rubare”.

Francesco Salvi, quando fu costretto a “rubare”: ecco l’episodio

Salvi è anche regista e produttore, divenuto estremamente conosciuto nel corso degli anni grazie all’attività musicale, iniziata con il disco Megasalvi del 1989, ed è stato anche conduttore di Dal 1988 al 1989 ha condotto MegaSalviShow, seguito da Polo Ovest nel 1995. E’ anche attore e autore, anche nel cinema impegnato ad esempio è stato candidato al Nastro D’Argento nel film del 2001 La rentrée, girato da un suo soggetto.

L’azione del “rubare” fa riferimento ad un periodo in cui gli studi di produzione Mediaset di registrazione, di preciso dapprima presso Bande Nere prima, poi a Quarto Oggiaro, una giornata era stata contraddistinta dal furto del suo autoradio ma Salvi di risposta “rubò” nuovamente il proprio autoradio al ladro, come ha lui stesso confermato in più di un’occasione.

Un altro episodio, particolare, ma diverso, è avvenuto nel 2007 a Valganna, quando durante una coda autostradale l’attore decise di sorpassare in un’area dove erano presente alcuni agenti: nel fare ciò Salvi urtò con la propria auto la paletta dell’agente che aveva abbassato, provocandogli alcune ferite al gomito. Nel 2012 l’attore è stato condannato a sette mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, anche se in questo caso è stato fatto ricorso alla condizionale essendo anche incensurato.

Negli anni 80 è stato anche legato ad una fugace esperienza politica negli allora neonati Verdi alle Regionali.

Non è parente di Francesco Salvi attore e comico romano, neanche alla lontana.