La sorprendente notizia della prossima unione tra Ignazio Boschetto, il talentuoso cantante de Il Volo, e Michelle Bertolini è stata condivisa con grande entusiasmo sui social media, lasciando tutti senza parole. La conferma delle nozze arriva proprio dai social ufficiali di Michelle Bertolini, modella e giocatrice di tennis italo-venezuelana, che ha appunto condiviso delle foto di coppia, sfoggiando un bellissimo anello di fidanzamento. Nel post su Instagram, Michelle esprime il suo amore per Ignazio con un toccante “Sì, mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te… Ti amo tanto!”

Ignazio Boschetto ha risposto al suo post con molto affetto, anche lui ha condiviso delle foto con i fan, con una bellissima dedica. Non ci sono ancora i dettagli delle nozze, dato che prima, Il Volo, dovrà partecipare al Festival di Sanremo a febbraio, dove si esibiranno con la canzone “Capolavoro”. Sarà affascinante vedere come concilieranno la loro vita personale con gli impegni professionali in un periodo così intenso. In ogni caso, auguriamo a Ignazio e Michelle tutta la felicità nel loro futuro insieme!

Ignazio Boschetto de Il Volo si sposa: ecco chi è la futura moglie

Michelle Bertolini, è nata il 15 giugno 1994 ed ha intrapreso la carriera nel tennis professionistico, ma purtroppo nel 2012, ha avuto un infortunio al ginocchio e per tale motivo ha dovuto rinunciare allo sport. Ha quindi intrapreso la carriera da modella, vincendo il titolo di “Miss Venezuela Internacional” nel 2013. Attualmente, si dedica principalmente all’imprenditoria nel settore della ristorazione, ha fondato infatti con successo Kiko Sake Sushi e Bertolini Wine, quest’ultima specializzata nella promozione di vini italiani, tra cui prosecco, pinot grigio e merlot all’estero.

Prima di legarsi a Michelle Bertolini, Ignazio Boschetto ha avuto una relazione con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes, la cui fine è stata annunciata nell’autunno del 2022.

La notizia delle nozze ha generato grande stupore tra i fan, ricevendo sui social parecchi commenti positivi e di auguri per un felice futuro. Tra i tanti commenti, uno in particolare ha attirato l’attenzione degli utenti, ovvero Nina Boschetto, la sorella di Ignazio. Il suo caloroso augurio è stato messo in evidenza tra le storie Instagram di Michelle, suscitando ancora più entusiasmo e partecipazione da parte dei follower.

Questa dimostrazione di affetto e supporto da parte della famiglia di Ignazio aggiunge un tocco speciale a questo momento significativo nella vita del cantante. I fan, affezionati al percorso artistico di Boschetto con Il Volo, condividono ora la gioia e l’emozione di questo nuovo capitolo personale nella sua vita. La combinazione di amore, musica e sostegno familiare rende questo annuncio di matrimonio ancor più significativo per tutti coloro che seguono da vicino la carriera e la vita di Ignazio Boschetto.