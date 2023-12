Prima grossa operazione di mercato portata a termine da parte del Napoli, e che ha avuto i crismi dell’ufficialità nel corso delle scorse ore con il passaggio che diventerà fisicamente concretizzato dal prossimo 1° gennaio 2024, ossia quello di Eljif Elmas, dopo 4 anni e mezzo in maglia azzurra, che vestirà la casacca del Lipsia, nel massimo campionato tedesco di calcio, la Bundesliga. La cessione di Elmas risulta il primo trasferimento ufficiale da parte del Napoli, seppur in uscita, che quasi certamente porterà sempre a gennaio un rinforzo nello stesso ruolo.

E’ stata una prima parte di stagione calcistica complessa per i campioni d’Italia in difficoltà quasi da subito, soprattutto in campionato avendo dovuto dire praticamente già nel primo terzo di stagione addio alle velleità scudetto con quasi ogni forma di certezza venuta meno, a partire dalla guida tecnica, quella di Rudi Garcia che non ha avuto l’impatto atteso dal presidente De Laurentiis, allenatore sostituito in corsa da Walter Mazzarri.

Il centrocampista macedone, che si unirà al Lipsia nel corso delle prossime giornate, permetterà di dedicarsi ad un obiettivo: uno in particolare è stato già messo nel mirino degli azzurri.

Napoli, ecco guadagnerà dalla cessione di Elmas: pronto il sostituto

Arrivato nell’estate del 2019 e pagato circa 16 milioni di euro e mezzo dal team turco del Fenerbahce, Elmas è stato a lungo considerato un “diamante grezzo”, capace di giocare in più ruoli, dal centrocampista centrale, al trequartista fino all’esterno d’attacco. Indicato da Carlo Ancelotti durante l’esperienza a Napoli, Elmas, oggi 24enne ha complessivamente disputato 189 presenze e segnato 19 reti con la maglia del Napoli tra tutte le competizioni, anche se non è stato mai realmente un titolare assoluto. Molto apprezzato in particolare da Luciano Spalletti nei due anni che hanno poi portato al titolo, la scorsa stagione, con reti importanti ed una fiducia che ha portato il calciatore macedone ad essere stato considerato il principale sostituto per il tecnico toscano, quasi un titolare.

Come evidenziato anche da Sky, Elmas ha deciso di accettare l’offerta dal Lipsia soprattutto per una questione di minutaggio, ed il Napoli guadagnerà circa 25 milioni di euro, che ha già individuato il sostituto: Lazar Samardžić, centrocampista dell’Udinese già molto vicino la scorsa estate all’Inter.

Secondo varie indiscrezioni Napoli e Udinese hanno già una bozza di accordo per il trasferimento del calciatore, adesso starà alle varie parti in causa decidere l’eventuale cambio di casacca del giovane talento di piede mancino.