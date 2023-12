Manila Nazzaro si sposa: nozze con Stefano Oradei previste per maggio

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono incontrati nel 2023, e dopo appena un anno, nel 2024, si preparano ad ufficializzare il loro amore con il matrimonio, il quale è programmato per il prossimo maggio.

In primavera, festeggeranno il primo anno della loro storia d’amore. Ormai inseparabili da sette mesi, hanno deciso di condividere il loro futuro per sempre, manifestando una connessione profonda e significativa.

Stefano Oradei, è il primo a condividere con entusiasmo, la bella notizia, facendo capire che il prossimo Capodanno, sarà il più bello della sua vita. Racconta con grande felicità, del bellissimo momento che sta vivendo insieme alla sua dolce metà. Oltre ad essersi innamorato, sta anche vivendo un grande momento come direttore artistico di un progetto di rilevanza a Singapore. Il legame con Manila viene definito come una sorpresa inaspettata, sottolineando di non aver mai provato nulla del genere prima d’ora.

Manila, a sua volta, condivide la sua prospettiva su come il 2023 abbia segnato un inizio di rinascita personale. In questo anno ha trovato il coraggio di chiudere una relazione che non la faceva più stare bene, una scelta molto difficile, anche se appunto si è rivelata quella giusta. Dopo la sua rottura con Lorenzo, ha trovato il suo grande amore.

Così, nel racconto di questo capitolo della loro vita, emergono chiaramente la forza della loro connessione, la felicità che li avvolge e la crescita personale che ciascuno ha vissuto nel corso di questo straordinario anno.

La intricata storia di Manila Nazzaro si lega a lungo a Lorenzo Amoruso, un legame che ha attraversato numerosi anni. La decisione di chiudere quel capitolo della sua vita non è stata affatto facile, ma la sua rinascita è stata in gran parte resa possibile grazie a Stefano. Manila condivide che durante questo percorso ha compiuto azioni che mai avrebbe immaginato, ignorando consapevolmente i giudizi altrui. Ha affrontato insulti, persino su piattaforme social, ma l’amore che ha con Stefano si è dimostrato una fonte inestimabile di forza. Stefano, da parte sua, è emerso come un sostegno costante, un compagno che cammina al suo fianco, mai davanti.

Ora, l’attesa si concentra sull’altare, dove li vedremo scambiarsi promesse d’amore, più innamorati che mai. A sostenere questo nuovo capitolo della loro vita ci sono Francesco Pio e Nicolas, i figli di Manila Nazzaro nati dalla sua unione precedente con Francesco Cozza. Questi due giovani, non solo fanno il tifo per la felicità della madre, ma mostrano anche un rapporto straordinario con il nuovo compagno, evidenziando un nucleo familiare unito e amorevole.