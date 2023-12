E’ indubbiamente il Festival della Canzone Italiana una delle più note rappresentazioni non solo musicali ma in qualche modo legate ad uno stile di varietà unico, portato al nuovo successo già da oltre un decennio da nuovi conduttori e gestori dello storico programma, incentrato su più serate. Sanremo 2024 inizierà il prossimo 6 febbraio e perdurerà fino alla finalissima del 10 febbraio, quindi concettualmente manca poco più di un mese. L’annuncio ufficiale relativo ai concorrenti oltre che al coordinatore e conduttore Amadeus è arrivato da tempo ma non tutti ci saranno.

Se tra i cantanti ed i partecipanti allo show che sono parte integrante di questo immancabile, per moltissimi, appuntamento, sono stati resi noti, diverse testate fanno notare che mancherà una personalità che ha avuto una grande importanza nelle ultime edizioni.

Si tratta dello storico oramai ex manager di Amadeus e figura influente nella scelta di varie decisioni all’interno del festival Lucio Presta.

“Niente Sanremo”, arriva l’annuncio ufficiale, ecco chi non ci sarà

Presta, personalità viva nel mondo dell’imprenditoria, secondo l’indiscrezione lanciata prima da Italia Oggi e poi confermta dal Corriere dello Sport che parla di divergenze oramai incolmabili dapprima tra i dirigenti Rai e poi le varie personalità che hanno contraddistinto il Festival, uno su tutti Amadeus, che si sarebbe legato alla posizione di Rai che è in contrasto con quella di Presta.

Tra i vari assistiti di livello di presta figurano nomi importanti come Checco Zalone, Marco Liorni, Giovanni Vernia e tanti altri, un nome di assoluto “spicco” e rilevanza in condizioni di figure di spettacolo come questa. Si tratta quindi di un nome che anche nel corso delle ultime edizioni ha avuto un grosso peso e che indiscutibilmente influienzerà anche la presenza o meno di diveresi ospiti.

Il manager, che assiste anche la propria moglie, la conduttrice Paola Perego, non avrebbe preso per niente bene la decisione, condizione che lo avrebbe di fatto precluso da un’importante palcoscenico come quello di Sanremo, indubbiamente uno dei più importanti. Si tratta molto probabilmente di uno “strappo” che condizionerà la tipologia di ospiti ma anche alcune dinamiche all’interno dello show, in quanto secondo le fonti menzionate le “imposizioni” di Presta non sarebbero state accolte di buon grado