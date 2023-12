La carriera nel mondo dello spettacolo dell’attore ed oggi conduttore, piuttosto apprezzato, di format come Cash or Trash, Paolo Conticini, è stata indiscutibilmente legata alla figura di Christian De Sica. L’ex modello nato a Pisa nel 1969 ha molto spesso lavorato proprio con il “figlio d’arte” e da anni non si placano i numerosi rumors tra i due, che li vedrebbero al centro di una vera e propria storia d’amore o comunque di un rapporto non ufficiale.

Più volte entrambi hanno smentito categoricamente questi rumors che sono stati anche portati avanti da buona parte della stampa di categoria, anche se lo stesso De Sica ha confermato di avere un rapporto estremamente vicino a Conticini.

Anche di recente è stato proprio il protagonista di numerossimi film come anche i famosi amati/odiati cinepanettoni ad esprimere un giudizio molto marcato su Paolo Conticini.

Paolo Conticini e Christian De Sica, le parole: “E più di un amante…”

Nato a Pisa nel 1969, Paolo Conticini è stato da giovane un modello e spogliarellista (ma anche disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra) dal buon successo ma è indiscutibile che la sua carriera sia divenuta effettivamente “famosa” come attore grazie proprio a Christian De Sica, che lo ha conosciuto quando Paolo Aveva solo 23 anni ed ha debuttato come attore al cinema proprio in un film girato da Christian De Sica nel 1995, Uomini uomini uomini, prima di prendere parte a tantissimi film di Natale. Nel corso degli anni ha ampliato la propria carriera nell’ambito della conduzione non lasciando mai del tutto ruoli attoriali anche longevi (è stato a lungo il commissario-vice questore Gaetano Berardi in Provaci ancora Prof).

Il rapporto tra i due è molto solido, addirittura i figli di Christian chiamano Paolo “zio” come ammesso proprio dall’attore romano, in un’intervista oramai datata in cui Christian ha definito “Paolo è più di un amante. È come un altro fratello”, frase che è stata ovviamente ripresa a lungo come “ambigua” anche se i due hanno più volte riso ma anche espresso fastidio per i continui rumors anche perchè entrambi hanno delle famiglie oramai decisamente sviluppate.

De Sica dopo essere stato fidanzato con l’attrice Isabella Rossellini, nel 1980 ha sposato Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone, Christian De Sica ha avuto proprio da Silvia due figli. Mentre Paolo Conticini dopo essere stato a lungo fidanzato con la compagna storica nel 2013 l’ex modella Giada Parra.