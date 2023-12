E’ stato un finale di 2023 non proprio tranquillissimo quello al Grande Fratello, famosissimo format TV , considerati tra quelli dal maggior successo effettivo anche se nel corso degli anni diverse cose sono cambiate, ma non il conduttore e “gestore” della casa, Alfonso Signorini, che fa anche in qualche modo da giudice, proprio per queste ultime giornate del 2023 in più di qualche occasione proprio Signorini si è scagliato verbalmente contro alcuni abitanti della casa, ad esempio il botta e risposta tra lui ed Anita è divenuto piuttosto “popolare” in qualche modo.

Il conduttore, oggi 59enne, infatti dopo aver espresso alcune parole che hanno portato il giovane Garibaldi a voler lasciare la casa, ha avuto un battibecco in merito ad un atteggiamento mantenuto da Anita Olivieri, una delle partecipanti della casa.

Tutti i recenti casi hanno portato all’attenzione di parecchi una vera e propria forma di mancanza di tatto e di rispetto nei confronti di alcune tipiche tradizioni.

Grande Fratello, Alfonso signornini contro Anita: “Mi hai offeso…”

Dapprima Signorini aveva duramente ripreso Garibaldi proprio durante le giornate di Natale: il giovane infatti per motivazioni non chiarissime aveva deciso di esprimere il proprio nervosismo prendendo a pugni un muro, ovviamente all’interno della casa, condizione che aveva portato proprio Signorini a rimproverarlo animatamente seppur con il solito tono composto. Al punto che il ragazzo ha rivelato successivamente presso altri concorrenti di voler uscire dalla casa dopo questo rimprovero.

Qualcosa di simile è avvenuto nell’ultima puntata, quando Anita, dopo aver scherzato proprio con Garibaldi, bagnando la fronte del giovane a mo di battesimo, è stata anche lei ripresa stavolta in modo diretto e non legato al programma, dal conduttore oggi quasi 60enne:

Signorini aveva infatti espresso con alcune parole questo atteggiamento poco rispettoso, essendo lui cattolico: “Ti parlo a titolo personale. Devo dirti che c’è una cosa che mi ha molto infastidito. Sono state le considerazioni stupide che hai fatto su un sacramento importante per noi cattolici che è il battesimo“. Ed in seguito ha ribadito la propria sensazione anche in studio.

La risposta di Anita è arrivata poco dopo con “Io non ho mai preso in giro il battesimo, prendevo in giro Garibaldi che voleva battezzarmi, perché non credo“. Condizione che almeno per il momento non ha fatto rischiare una sorta di “squalifica” da parte di Anita dalla casa.