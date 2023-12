Il 2023 è stato senza dubbio un anno non banale, con numerosi avvenimenti palesati e che sono ancora percepibili nell’immaginario collettivo e che costituiscono nella maggior parte dei casi eventi dalla portata importante. Se personalmente, come tutti gli anni, anche il 2023 è stato costellato da eventi più o meno impattanti, positivi o negativi, il discorso si amplia in altri sensi e diventa ampio quando si parla di persoanggi famosi, che ci hanno lasciato nel 2023, molti di loro dalla natura divisiva ma comunque impattante.

L’anno che sta terminando infatti è stato per forza di cose costellato da numerose personalità che hanno lasciato questo modo, in alcuni casi per ragioni naturali, per altre meno.

Ecco una forma di “lista” sicuramente non completamente esaustiva con i personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2023.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2023: ecco quali sono

12 gennaio Lisa Marie Presley – musicista e figlia di Elvis e Priscilla Presley è morta improvvisamente per complicazioni dovute ad un intervento.

L’indimenticata Gina Lollobrigida si è spenta il 16 gennaio all’età di 95 anni, cause naturali, il 13 aprile è morta in Inghilterra Mary Quant che inventò la minigonna, mentre Tony Bennett, considerato l’ultimo coroner statunitense, si è spento 21 luglio all’età di 96 anni, il 16 luglio è morta Jane Birkin, attrice e cantante francese naturalizzata canadese all’età di 76 anni.

Impossibile non menzionare la morte di Silvio Berlusconi, il 12 giugno, che è venuto a mancare a 86 anni, sicuramente un impatto molto forte su una nazione come l’Italia per un personaggio così divisivo ma assolutamente influente nella politica quanto nello sport e nel tessuto sociale.

Sicuramente impattante anche il decesso di Maurizio Costanzo, il 24 febbraio all’età di 84 anni, il 12 giugno è stata la volta di Francesco Nuti, talentuoso attore e regista, colpito da un ictus nel 2006, venuto a mancare all’età di 68 anni.

Il 26 luglio è venuta a mancare la cantautrice irlandese Sinéad O’Connor, all’età di 56 anni, a 51 anni è invece venuta a mancare dopo una malattia la scrittrice, attivista e critica Michela Murgia, il 10 agosto.

Dovuta a complicazioni di un tumore al pancreas anche Gianluca Vialli, ex calciatore ed allenatore, il 6 gennaio 2023, all’età di 58 anni.

Più recente la morte dell’attore statunitense Matthew Perry, celebre per numerosi ruoli, come quello di Chandler in Friends, l’attore era stato rinvenuto senza vita nella propria vasca idromassaggio della propria abitazione.