Personalità sicuramente riconoscibile, quella di Barbara D’Urso che per tantissimo tempo ha fatto parte della TV italiana, soprattutto le reti Mediaset, ma che dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, ha visto la sua figura praticamente “sparire” dalla circolazione. La conduttrice napoletana infatti dopo essere stata praticamente “messa alla porta” dalla conduzione di Pomeriggio Cinque, non si è rassegnata nel mantenere un “posto al sole” ed ha promesso anche ai propri followers un nuovo inizio, non risparmiando una frecciata da alcuni interpretata come una chiara intenzione di “pungere” proprio Mediaset.

Maria Carmela (questo il vero nome di Barbara D’Urso, che è un cosiddetto “nome d’arte”) ha infatti festeggiato e salutato il 2023 con un costante utilizzo di storie su Instagram dove ha aggiunto anche un appellativo.

Nel corso della seconda parte dello scorso anno infatti la conduttrice oramai 66enne ma ancora in gran forma.

Barbara D’Urso, “frecciatina” dopo l’addio a Mediaset: ecco cosa ha detto

Barbara D’Urso ha infatti terminato ufficialmente il proprio contratto con Mediaset proprio con dicembre 2023, come annunciato da Piersilvio Berlusconi, che ha mantenuto dopo la scomparsa del padre, la guida delle emittenti Mediaset. La decisione di non rendere più la D’Urso un volto “di punta” di una delle trasmissioni dei principali canali Mediaset era stata già evidenziata nel corso degli ultimi anni anche se la conduttrice partenopea, che negli ultimi anni è ritornata anche a recitare, aveva comunque mantenuto il proprio contratto fino allo scadere del 2023.

La conduzione di Pomeriggio Cinque infatti era stata affidata già dalla seconda metà del 2023 a Myrtha Merlino, nonostante le proteste praticamente immediate da parte della D’Urso che ha parlato di non aver ricevuto alcuna forma di controproposta e neanche un modo per salutare i propri followers.

Negli ultimi mesi del 2023 la conduttrice ha vissuto a Londra dove ha migliorato il proprio inglese, e proprio in queste ore ha pubblicato diversi post con la scritta o la dicitura Freedom (Libertà) dove molti hanno visto una forma di voglia di puntualizzare la fine del legame con Mediaset. Secondo altri è semplicemente un modo per tracciare una seconda parte della propria vita professionale.