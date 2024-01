E’ stato sicuramente un finale di 2023 “nero” per la famosa e discussa influencer / imprenditrice Chiara Ferragni, decisamente crollata nel gradimento ma anche nei propri followers, dopo il famoso e discusso caso del “Pandoro Gate”, esteso poi anche a varie indagini relative a prodotti come le uova di Pasqua, sempre inerenti al periodo festivo, sovrapprezzate e sottoposte ad una campagna di marketing definita come non propriamente corretta. Dopo una lunga assenza, spezzata solo da un video di scuse, divenuto “virale” ed una sola apparizione ufficiale, la più famosa influencer d’Italia ha sviluppato un video dopo una lunga assenza, per festeggiare il “finto” Capodanno, come è stato definito.

La Ferragni infatti assieme ai propri figli ed al marito Fedez è stata immortalata da un video realizzato “in loco” anche se definito propriamente “finto” in quanto in anticipo di diverse ore dall’effettiva mezzanotte.

A mostrarlo è lei stessa durante uno dei video pubblicati proprio sui social ufficiali dell’imprenditrice, che hanno comunque visto una vera e propria “fuga” di followers, dopo i recenti scandali.

Chiara Ferragni ritorna sui social con il “finto” capodanno: ecco perchè

Lo scandalo del Pandoro gate è stato un evento paragonabile ad una vera “mazzata” che ha portato l’imprenditrice a sviluppare una forma di silenzio che è durato qualche giorno, prima del famoso video di scuse in tuta, in un aspetto dismesso (criticato anch’esso in quanto definito “poco genuino” ma organizzato ad hoc) Del resto una personalità che ha fatto le proprie fortune anche economiche oltre che legate al mondo social come la Ferragni, che ha scelto comunque di ripagare di un milione di euro l’ospedale “soggetto” della campagna promozionale del pandoro che poi è stato il crocevia che ha portato allo sviluppo anche di due inchieste che sfociano nel penale da parte delle corti di Milano e a Cuneo.

Al tempo stesso anche la linea di gioielli ed orologi ha subito nelle ultime settimane un tracollo dal punto di vista delle vendite come ammesso da diversi gioiellieri come uno di Ferrara che ha confermato la necessità di svendere i prodotti griffati Ferragni probabilmente inerenti allo scandalo recente.

Il video pubblicato su Instagram mostra nuovamente una Chiara Ferragni sorridente, anche se, quasi certamente per mandare a letto prima i bambini, il capodanno evidenziato è stato festeggiato in anticipo.

Sono molti a chiedersi quale sarà la mossa dell’imprenditrtice che dopo il video di scuse ha deciso di restare in silenzio.